An Hals und Mund sollte niemand ran

HNO-Abteilung ist oft nicht so gut. Der HNO-Bereich ist auch schwierig eigentlich. Das kann je nach dem auch bei Kindern sehr bluten. auch Zahnextraktionen bluten sehr. Das ist schon ein Problem. An Hals und Mund sollte deshalb niemand ran. Dritte am Halsbereich ist zu gefährlich. Kopf sollte nicht von Dritten hochgezogen werden. Kopfe sollte nicht zur Seite gedreht werden und Nacken nicht nach vorne gezogen werden.Tod nach der Mandel-OP ist nicht so selten wie geglaubt wird. Jährlich sterben ca. 100.000 Patienten an ärztlicher Fehlbehandlung und Versagen.Eine 20-Jährige starb.Die Fälle sind für die Arztinnen zu schwierig bereits"Die Ärztin führt den Tubus laut Obduktionsbericht statt in die Luftröhre in die Speiseröhre ein"Im nachhinein ist es schwer zu beurteilen auch.