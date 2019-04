Anzeige

Die Inkompetenz im Organbereich

Schon allein in Afghanistan sterben pro Tag 35 Sicherheitsleute. Auch in anderen Ländern gibt es durch Unglücke und Terroristische Angriffe Leichen, die noch verwendet werden könnten.

Deutschland hat Afghanen aufgenommen, wie auch in Afghanistan dort die Kosten für die Maier-Brücke übernommen.



Politiker könnten im Ausland anfragen und dort bedarf anmelden, ob sie bereit wären für 10.000 Euro Leichen zur Transplantation bereitzustellen.



Krankenversicherung könnte schon für dringende Fälle Kosten übernehmen.



einsatz für technisches Hilfswerk und DRK könnte im Ausland das herausuchen geeigneter Leichen sein, wie auch deren rasche Übersetllung nach Deutschland

