Tag der offenen Tür hapera Passivhaus in Alerheim

Alerheim : Passivhaus in Holständerbauweise hapera |

Hallo zusammen,



Derzeit sind wir am Angebote einholen und entscheiden, in welche Richtung unser Bauprojekt gehen soll. Geplant ist ein Einfamilienhaus für 4 Personen mit ca. 150m² Wohnfläche. Nach einigen anderen Angeboten von regionalen Baufirmen im Ries (sowohl Varianten mit Ziegelsteinen, Porenbetonstein, als auch Holz), tendieren wir gerade aus verschiedenen Gründen zum Bau mit Holz. Vorige Woche haben wir dazu ein nahegelegenes (, aber bewohntes) Musterhaus von der Firma hapera Passivhaus in Reimlingen besichtigt und sind bisher von Wohnkomfort und nachhaltigen Ansatz der Firma positiv gestimmt. Um noch mehr Eindruck zu bekommen und Fragen zu stellen, gehen wir zum nächsten Tag der offenen Tür, der am 16.08. von 12-16h in der Burgwiese 22 in 86733 Alerheim in einem Holzpassivhaus im Rohbau, wohl kurz vor dem Innenausbau stattfindet. Über Austausch mit anderen Bauherren freuen wir uns.



Viele Grüße,

Annelies Strauß