Zwei Siege und zwei Niederlagen für TSV-Sportkegler

Männer 1 gewinnen Spitzenspiel gegen Karlshuld.

Zwei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber. Auf Superergeb-nisse können Georg Gabriel (574), Christian Müller (567), Josef Heil (567), Dominik Seebach (558), Anita Gabriel (517) und Gerda Aigner (506) zurückblicken.Im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord musste die erste Männermannschaft in Karlshuld antreten und konnte sich dort klar beide Punkte erkegeln. Die Starter Dominik Seebach, der sich starke 558 Holz (+2:2) und Manfred Kappel (512 +2:2) brachten die Paarstädter mit neun Kegel in Führung. Das Mittelduo mit Daniel Tuffentsammer (starke 530 Holz -0:4) und Christian Müller, der sich famose 567 Holz (+4:0) erkegelte, teilte sich mit ihren Gegnern die Mannschaftspunkte, verlor aber 16 Holz. Die superstark aufspielenden Schlussspieler Christian Kosmak (544 +3:1) und Josef Heil (567 +3:1) hatten ihre Kontrahenten jederzeit im Griff und sicherten daher den klaren Sieg.Eine knappe Heimniederlage mussten die Männer von Aichach 2 einstecken. Das Startpaar Kurt Hagl (490 -2:2) und Helmut Schroll (463 -2:2) musste den Verlust von 39 Holz hinnehmen. Franz Gabriel (484 -0,5:3,5) und Georg Gabriel, mit phantastischen 574 Holz (+3:1), konnten den negativen Spielverlauf leider nicht verhindern.Die dritte Männermannschaft musste am späten Donnerstagabend mit einer Nieder-lage im Gepäck die Heimreise antreten. Florian Strixner (435 -0:4), der sein Spiel abgab, und Marc Brandl (462 +2:2), der sein Spiel knapp gewann, büßten als Starter 87 Holz ein. Weiteres Holz verloren Jürgen Küchler (488 +2,5:1,5) und Hans-Peter Frühbauer (468 -1:3) im Schlussdurchgang.Einen klaren Heimsieg konnte die gemischte Mannschaft gegen Zuchering feiern. Die Starter, Magdalena Küchler (455 -0:4) und der Jugendliche Leon Schreier (365 +3:1), handelten sich 21 Miese ein. Das stark spielende Schlusspaar Gerda Aigner (506 +3:1) und Anita Gabriel (517 +4:0) ließ ihren Gegnern keine Chance und sicherte den Heimischen den klaren Erfolg.; 14.00 Uhr Aichach 3 – SC Mühlried 3, 16.15 Uhr Männer 1 – SG Edelshausen 1.