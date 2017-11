Zwei Siege, eine Niederlage

Zwei Siege und eine Niederlage für Aichacher Sportkegler.

Männer 1 und 3 gewinnen, Frauen geben ihr Spiel ab.

Josef Heil (548), Manfred Kappel (544), Christian Müller (539) und Magdalena Küchler (484) kegeln stark auf.Die erste Männermannschaft schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem Sieg gegen Steppach festigt man den zweiten Platz in der Bezirksliga Nord. Das Starterduo Daniel Tuffentsammer (524 +2:2) und Josef Heil (starke 548 +3:1) gewann ihr Spiel und konnte dazu einen Vorsprung von 51 Holz herauskegeln. Das stark spielende Mittelpaar mit Christian Müller (539 +3:1), der sein Spiel gewann, und mit Manfred Kappel (544 - 1,5:2,5), der sein Spiel knapp nach Punkten verlor, baute den Holzvorsprung auf 120 Kegel aus. Im Schlussdurchgang gaben wohl die wenig überzeugenden Dominik Seebach (508 -0:4) und Christian Kosmak (499 -1:3) ihre Spiele und Holz ab, aber der Sieg war den Paarstädtern nicht mehr zu nehmen.Den zweiten Sieg in Folge konnten sich die Herren 3 trotz, wenig überzeugender Leistung, erkegeln. Die Starter Florian Strixner (437 +3:1) und Adolf Öchsler sen. (460 +3:1) gaben ihren Schlusspaar einen Vorsprung von 40 Holz mit auf dem Weg. Thomas Zastrow (456 -1:3) und der schwache Jürgen Küchler (443 -2:2) verloren Holz um Holz konnten aber den knappen viel umjubelten Sieg nach Hause schaukeln.Mit einer klaren Holzniederlage mussten die Frauen von den schwer zu spielenden Bahnen in Baar-Ebenhausen die Heimreise antreten. Anna Geisler (392 –4:4) und Magdalena Küchler (484 +3:1) teilten sich mit ihren Kontrahentinnen die Mannschafts-punkte gaben aber 79 Kegel ab. Das Schlusspaar mit Jugendspielerin Carina Baumann (432 -0:4) und mit Anita Gabriel (448 +2:2) gaben weiteres Holz ab.