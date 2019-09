Wieder einmal viele Podestplätze beim 8. Schwabenpokallauf in Aichach

Für die Mitglieder des MC Aichach ging es bereits um 7 Uhr los, um die letzten Vorbereitungen dafür zu treffen. Nach einer unproblematischen Parcoursabnahme wurde um 08:45 Uhr mit den Jüngsten in der K1 (sieben- bis neunjährige Fahrer/innen) gestartet. Einziger Starter dieser Klasse des MC Aichach war Samuel Schipf, der diese Saison so gut wie gar nicht im Training war. Trotz des Trainingsrückstandes und ein paar Fehler, erreichte Samuel einen guten vierten Platz. Aufregung gab es über einen Fahrer eines Gastvereines, der insgesamt eine Runde dreimal fahren durfte. Die erste Wiederholung war verständlich, weil die Zeit nicht mit lief. Warum er aber ein zweites Mal, auf Grund einer im Weg liegenden Pylone, wiederholen durfte, konnte nicht jeder nachvollziehen. Hier hat allerdings das Schiedsgericht eingegriffen und die Wiederholung entschieden. Somit wird das schon seine Ordnung gehabt haben.Nach einer kurzen Pause, mit Streckenbegehung und warm fahren der Karts, ging es mit der K2 (zehn- bis elfjährigen Fahrer/innen) weiter. Drei Fahrer gingen für den MC Aichach an den Start. Maximilian Guba, der erst insgesamt drei Mal trainiert hatte, fuhr eine fehlerfreie erste Wertungsrunde. Leider hatte er im zweiten Wertungslauf ein paar Pylonenfehler, fuhr aber trotzdem auf einen guten 12. Platz und kann auf dieses Ergebnis sehr stolz sein. Lucas Nößner war der zweite Fahrer vom MC Aichach in dieser Klasse. Leider hatte er das Pech, dass nach seiner Trainingsrunde vom Schiedsgericht entschieden worden ist, dass beide Karts noch einmal warm gefahren werden sollten. Somit musste er noch einmal aus seinem Kart aussteigen und nach dem warm fahren, seinen ersten Wertungslauf absolvieren. Eine Pylone rutschte hierbei aus der Markierung und er erhielt leider zwei Strafsekunden. Letztendlich landete er auf einen guten siebten Platz. Letzter Fahrer des MC Aichach war Nico Rizoudis, der mit zwei fehlerfreien schnellen Läufen sich den zweiten Platz erfuhr und auf dem Podest landete.Als die K2 gerade in Gang war, wurde ein Streckenposten von einem Besucher auf die Demonstration am Freitag in Aichach angesprochen und gefragt, was wir hier machen würden? Er äußerte, wie arm die Kinder dran seien und wendete sich sofort ab, ohne eine Antwort abzuwarten. Er ging zu seinem Auto zurück, welches er mitten auf der Fahrbahn im Gegenverkehr hat stehen lassen. Für diesen Mann zur Kenntnis – hier unsere Antwort: Wir betreiben Verkehrserziehung. Wir bereiten unsere Kinder und Jugendlichen auf den immer gefährlich werdenden Straßenverkehr vor, lernen ihnen den Umgang mit einem Fahrzeug, um sie letztlich zu schützen. Von einer sozialen Komponente eines Vereins ganz abgesehen!In der K3 (zwölf- bis 13jährigen Fahrer/innen), die heute mit 20 Fahrern/innen die stärkste Klasse war, gingen vom MC Aichach drei Fahrer an den Start. Noah Schipf hatte leider in jedem seiner Wertungsläufe einige Fehler und fuhr auf den 19. Platz. Timo Bellenbaum verpatzte seinen zweiten Lauf und landete auf dem 16. Platz. Für beide Fahrer hätte es vielleicht besser ausgehen können, wenn sie fleißiger in der Saison trainiert hätten. Es heißt nicht ohne Grund „Übung macht den Meister“. Dies konnte Elias Schwarzmaier unter Beweis stellen, auch wenn er es in seinem letzten Wertungslauf echt spannend machte. In der letzten Figur (dem Aichacher Kasten) verschob er die letzte Pylone, welche er in seinem Trainingslauf schon schmiss. Zum Glück befand sie sich dieses Mal noch in ihrer Markierung und er legte somit zwei schnelle und fehlerfreie Läufe ab. Dies wurde mit dem ersten Platz belohnt. Für Elias war dies ein schöner Abschluss der Saison.In der K4 (14- bis 15jährigen Fahrer/innen) gingen vier Fahrer bzw. eine Fahrerin für den MC Aichach an den Start. Ulrike Stolz hatte leider in ihrem zweiten Wertungslauf einen Pylonenfehler und landete auf dem neunten Platz. Den letzten Pokalplatz holte sich Niklas Feiler mit zwei fehlerfreien Wertungsläufen. Er hatte heute einen richtig guten Tag auch wenn er sich selbst über sein Ergebnis ein wenig geärgert hat, weil er am gestrigen Tag schneller war. Die Trainer und Teamkollegen sind jedoch der Meinung, dass Niklas eine super Leistung abgeliefert und sich seinen sechsten Platz voll verdient hat. Alexander Biasizzo, der schon am Tag zuvor den Helmut-Thiem-Pokal mit nach Hause genommen hatte, konnte seinen guten Lauf fortsetzen. Er legte zwei schnelle und fehlerfreie Läufe vor und verdiente sich erneut den ersten Platz.Selbst in der K4 hatten einige Fahrer das Problem, den Parcours fehlerfrei zu fahren - insbesondere sich diesen zu merken und richtig zu fahren. Hier hatte der- oder diejenige die Nase vorn, der die Strecke richtig fuhr.Für die K5 (16- bis 18jährigen Fahrer/innen) gingen drei Fahrer für den MC Aichach an den Start. Nur Joel Kurrer unterlief in seinem zweiten Wertungslauf zwei Pylonenfehler und somit landete er knapp am Stockerl vorbei auf dem vierten Platz. Tobias Reitz fuhr zwei fehlerfreie Läufe und hatte im Endergebnis mit dem Fahrer vom RT Königsbrunn Gleichstand. Letztendlich entschied die schnellere Zeit der beiden Wertungsläufe und somit musste er dem Gaststarter den Vorrang lassen. Er landete allerdings mit dem dritten Platz auf dem Siegerpodest. Die schnellsten Läufe legte allerdings der letzte Fahrer vom MC Aichach hin. Jim de la Vigne fuhr sich ganz nach oben auf den ersten Platz und sicherte sich somit auch den Gesamtsieg in der K5 im Schwabenpokal.In der K6 (19- bis 21jährigen Fahrer/innen) wurde kurzerhand Mario Hermann zu einem Start überredet. Er selbst trainierte nämlich seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Trotz seines großen Trainingsrückstands fuhr er zwei schnelle Läufe. Leider hatte er im ersten Wertungslauf zwei Fehler und er erreichte den zweiten Platz.Insgesamt betrachtet, war dies ein sehr schöner Tag – selbst das Wetter spielte mit. Die Mitglieder des MC Aichach haben es wieder einmal geschafft, trotz vorangegangener Erschwernisse, einen schönen Renntag auf die Beine zu stellen. Hierfür bedankt sich der Verein bei jedem/r, der für diesen gelungenen Tag mitgewirkt hat. Auch ein Danke an alle Gastvereine/-starter, dass ihr den zum Teil weiten Weg auf euch genommen habt, um bei uns mitzufahren.Spezieller Dank für die Unterstützung des Wochenendes gilt den Firmen Clever Fit, Getränke City Aichach und der Zimmerei Achter, sowie dem Sportreferenten Raymund Eigner für die fleißige Unterstützung bei der SiegerehrungAuf eine erfolgreiche Saison 2020 - wir sehen uns bei der Abschlussveranstaltung im Herbst wieder.