Wieder eine gute Platzierung für Jack de la Vigne

Sonthofen statt.Jack de la Vigne ging mit Startnummer 9, in der Klasse 1 (sieben- bis neunjährigenFahrer/innen), mit 18 weiteren Fahrer/innen an den Start. Das Wetter spielte mit undes blieb trocken. Der Parcours war herausfordernd, aber nicht so anspruchsvoll, wieden Sonntag zuvor in Königsbrunn. Sein Trainingslauf absolvierte Jack schnell undfehlerfrei. Im ersten Wertungslauf fuhr er schneller und blieb ebenfalls fehlerfrei. Dieskonnte er in seinem zweiten Wertungslauf noch einmal toppen. Nicht vieleFahrer/innen blieben in der Klasse 1 fehlerlos. Letztendlich landete er auf einemhervorragenden vierten Platz.Der MC Aichach bedankt sich bei der MSG Sonthofen für das gut durchgeführteRennen.