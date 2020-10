Vier Fahrer des MC Aichach starteten beim 3. Lauf derAllgäurunde und gleichzeitig zum Qualifikationslauf zum ADAC Festival

Um 08:45 war Nennschluss für die Klasse 1 (sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen). Die Anmeldung ging ganz schnell, nachdem diese bereits vorab elektronisch stattgefunden hat. Finn Tronnier und Jack de la Vigne vom MC Aichach gingen an den Start. Für Finn war es das allererste Rennen. Er selbst ist im März diesen Jahres das erste Mal überhaupt im Kart gesessen und hatte auf Grund Covid19 noch nicht viele Trainings. Trotzdem traute er sich an den Start. Der Parcours war Anspruchsvoll, die Temperatur mit 4°C frisch und die Teerdecke teils trocken und nass. Zum Glück ließ sich die Sonne blicken und es regnete nicht. Konzentriert gingen die Kinder den Parcours ab. Jack war mit der Startnummer 10 der Erste für den MC Aichach am Start. In der ersten Wertungsrunde verbremste er sichleider im „T“ und verrutschte drei Pylonen und kassierte somit sechs Strafsekunden. Finn hatte Startnummer 19 und fuhr einen guten und fehlerfreien ersten Wertungslauf. Im zweiten Wertungslauf fuhr Jack um über vier Sekunden schneller, als in seinem ersten Wertungslauf. Leider rutschte in der Spurgasse eine Pylone aus ihrer Markierung und er erhielt zwei Strafsekunden. Finn war in seinem zweiten Wertungslauf etwas langsamer und hatte einen Fehler im „T“ und kurz vor dem Ziel einen im „Deutschen Eck“. Insgesamt gab es in der Klasse 1 nur drei Fahrer/innen die komplett fehlerfrei blieben. Letztendlich erreichte Jack einen guten 16. Platz und Finn einen sehr guten 14. Platz von insgesamt 25 Startern. Habt ihr beiden super gemacht und den Pokal habt ihr euch verdient.Als nächster Fahrer vom MC Aichach ging Elias Schwarzmaier in der Klasse 4 (14- bis 15-jährigen Fahrer/innen) an den Start. Die Fahrbahn war mittlerweile komplett aufgetrocknet und nicht mehr rutschig. Elias absolvierte zwei fehlerfreie Wertungsläufe. Leider hatte er einen kleinen Steher im „T“ und er verlor etwas Zeit bei den drei aufeinanderfolgenden Wenden. Insgesamt erreichte er einen guten 10. Platz von 19 Startern.Jim de la Vigne war in der Klasse 5 (16- bis 18-jährigen Fahrer/innen) der letzte Fahrer vom MC Aichach am Start. Die Sonne gab alles und es hatte angenehme 15°C. Für Jim war es das erste Rennen in diesem Jahr. Insgesamt waren es 14 Starter/innen in dieser Klasse. Als Dritter Starter absolvierte Jim zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe. Er erreichte einen sehr guten 5. Platz und es waren nicht einmal drei Zehntel zum 4. Platz und keine Sekunde zum ersten Platz. Das Feld lag eng zusammen. Ob dieser Platz für die Qualifizierung zum ADAC-Festival ausreicht, ist zum jetzigen Stand noch offen.Wir sagen herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer und Danke an den MSC Marktoberdorf für das gut ausgerichtete Rennen.