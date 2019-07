TSV Aichach Siegerehrung Abteilungskegeln

egerehrung Abteilungskegeln 2019.

Bei den Mannschaften gewinnt die Abteilung Badminton.

Manfred Neumair von den Handballern bester Einzelkegler. Dagmar Mörtl aus der Faustballabteilung gewinnt bei den Frauen.Am letzten Samstag wurden im Rahmen des Vereinsfestes die Sieger für das diesjährige Abteilungskegeln geehrt. TSV-Vorstand Klaus Laske, Abteilungsleiter Jürgen Küchler und Sportwart Manfred Kappel überreichten an die Sieger und Platzierten die Preise.Insgesamt 19 Mannschaften aus den verschiedenen Abteilungen des TSV Aichach, darunter ein Team der Vorstandschaft sowie ein Team des Rehs`Staurant kämpften zwei Tage um den Kegelpokal der Abteilungen.Mit überaus starken 889 Holz holte sich das Team der Badmintonabteilung den Wanderpokal, gefolgt vom Team Handball + mit 795 Holz. Platz 3 ging mit 766 Holz an Volleyball 1. Das Beste der beiden außer Konkurrenz mitspielende Team der Kegelabteilung erspielte sich1078 Holz.Bester Einzelspieler war dieses Jahr mit enorm starken 254 Holz Manfred Neumair von den Handballern. Die Faustballerin Dagmar Mörtl wurde mit starken 213 Holz beste Einzelkeglerin. Beiden Erstplatzierten wurde ein Aufsteller überreicht. Die Letztplatzierten bei den Frauen und den Männern erhielten Gutscheine.Der Siegermannschaft des Abteilungskegelns wurde neben dem Wanderpokal auch eine kleine Brotzeit überreicht. Weitere Brotzeiten erhielten die Teams auf den Plätzen 2, 3, 4, 5 und 6. Die letztplatzierte Mannschaft erhielt einen Gutschein.Platz, Abteilung, Ergebnis:1. Badminton 889 Holz, 2. Handball+ (795), 3. Volleyball 1 (766), 4. Faustball 1 (743), 5. Rehs`Staurant (731), 6. Turnen (726), 7. Basketball (719), 8. Skiclub Männer (711), 9. Vorstandschaft (655), 10. Faustball 2 (650), 11. Volleyball 2 (636), 12. Handball Trainer (606), 13. Skiclub Frauen (600), 14. Kanu 3 (573), 15. Kanu 2 (541), 16. Kanu 1 (327). Das Team der Jedermannturner kam nicht in der Wertung.außer KonkurrenzKegler Männer (1078), Kegler gemischt (923)1. Manfred Neumair, Handball+ mit 254 Holz, 2. Markus Hang, Badminton (244), 3. Bernhard Glassner, Badminton (243), 4. Stefan Böck, Volleyball (218), 5. Ravil Kusaimow, Basketball (216), 6. Ralf Klemm, Rehs`Staurant (213).1. Dagmar Mörtl, Faustball mit 213 Holz, 2. Hannelore Ruiß, Turnen, (205), 3. Christine Kroha, Turnen (196), 4. Melanie Müller, Skiclub (189), 5. Julia Gärtner, Volleyball (188), 6. Sonja Brunner, Faustball, (187)Die Kegelabteilung bedankt sich auf diesem Weg nochmals bei allen Abteilungen, Spielerinnen und Spielern für ihre Teilnahme.