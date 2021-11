Tennisclub Wittelsbach im Jahr 2021: Game, Set and Match…und doch war vieles anders

Aber wie sollte es in 2021 weitergehen? Schnell war klar, die im Winter üblichen Veranstaltungen wie Skigymnastik, Kartenturniere oder gesellige Abendtreffs fallen erstmal aus. Auch ein Training in der Halle für viele TCW Mitglieder aber auch viele Kids als Alternative zum Lernstress „at Home“ viel ins Wasser. Hatte doch die Bayerische Landesregierung kein Ohr für den Tennissport als Individualsportart.Auch an die im Frühjahr üblicherweise stattfindende Versammlung und Jahresplanung war nicht zu denken.Ein Highlight in der trostlosen Zeit war dennoch die virtuelle Teilnahme von 12 TCW Kids beim diesjährigen WTA Porschecup. Der TCW wurde ausgesucht die Ränge der Arena in Stuttgart mit 12 Pappkameraden der Kids als Fangruppe zu besetzen. Diese war regelmäßig im TV zu sehen und wurde auch einem Tennisstart als mentale Unterstützung zugelost. Die TCW Kids drückten hier US Tennisstart Jennifer Brady die Daumen, die gegen die Tschechin Petra Kvitova leider früh ausschied. Glück im Unglück, unserem tschechischen Trainerteam gefiel das und somit stand einem motivierten Training nichts mehr im Weg.Umso erfreulicher war es dann, dass ab Mai Individualsport im Freien wieder erlaubt wurde. Zwar nur mit einem weiteren Haushalt - oder je nach leidigem Inzidenzwert - auch nur mit einer weiteren Person. Aber alles ausreichend für ein Tennis Einzel und die aktuellen Temperaturen ließen das auch schon wieder zu. Gesagt getan, schon frühzeitig hatte sich TCW Platzwart Hubert Kreutmayr um die Vorbereitung für eine frühe Platzöffnung in 2021 gekümmert. In Absprache mit erstem Vorstand Norbert Holzmann wurde postwendend für die Woche vor Ostern Schichtbetrieb in 2er Gruppen organisiert. In Windeseile stellten die Teams die Plätze fertig und freuten sich auf ihren Sport. Etliche Mitglieder nutzen die Chance dann auch gleich die ersten Bälle zu schlagen, um schnellstens die trainingslose Zeit im Winter aufzuholen. Auch der Nachwuchs war wieder mit Feuereifer dabei. 37 junge Talente waren von den ersten Trainingseinheiten begeistert und freuen sich auf eine tolle Saison.Ein Fragezeichen stand hier allerdings hinter der Punktspielsaison 2021. Findet sie überhaupt statt und wenn ja wie!? Der Bayerische Tennisverband hatte hierzu extra den Start etwas nach hinten - in den Juni hinein – verlegt um Planungssicherheit zu haben. Um es vorweg zu nehmen…zur Freude aller gab es eine reibungslose und schönwetterreiche Saison. 8 Mannschaften (Midcourt, 2 x Bambini, Junioren, Herren, Herren 40, Herren 60 und Damen 50) lieferte sich heiße Matches auf roten Sand und feierten auch im Anschluss zusammen mit den Gegnern einen gelungenen Tennistag. Dass die meisten der TCW Mannschaften nur im hinteren Mittelfeld landeten tat dem keinen Abbruch. Oft war es nur das Quäntchen Glück das für einen Gesamtsieg gefehlt hat, indem man viele Matchtiebreak erreichte und dann unglücklich verlor. Herauszuheben war auf jeden Fall die Bambini1-Mannschaft des TCW. Rund um Max Kreutmayr, Tim Nagel, Julius Mayer, Felix Leier, Konstantin Reger und Simon Herzberger hatte sich ein tolles Team gebildet, welches alle ihre Spieltage haushoch gewann. So konnte man sich schon früh zum Meister küren und war immer bei bester Laune. Bei einem gelungen Meisterschaftsfest wurden diese Mannschaft dann dementsprechend auch noch gewürdigt. Verbunden mit einem kleinen Schleiferlturnier hatten alle Kids an dem Tag dann auch noch jede Menge Spaß.Das der Tennissport auch vielseitig, interessant und spannend sein kann, wollte der TCW auch in 2021 neuen Mitgliedern vermitteln. 22 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren haben an einem Schnuppertraining in den Pfingstferien teilgenommen. Das Wetter spielte ebenso mit, wie auch die Begeisterung der Kids auf dem Platz. Organisiert von Jugendwartin Simone Nagel und durchgeführt von Trainer Michael Netik war einen Nachmittag lang jede Menge Tennisaktion für Interessierte geboten. Eltern und Kids waren sich nach dem Training einig. Hier wollen unsere Kids weiter trainieren. Gesagt getan, nach den Ferien wurde fix ein neuer Trainingsplan erstellt, sodass fortan knapp 60 Kinder beim TCW den Tennissport perfektionieren lernen wollen.Auch das die Geselligkeit im TCW auch in dem kuriosen Jahr 2021 nicht zu kurz kam wurde gesorgt. Gegen Ende der Sommersaison organisierte Sportwart Thomas Schlötzer ein Doppelturnier, als auch ein Abschlussturnier. Neben sportlichen Hochleistungen, kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Umsorgt von Grillmeister Tom Nagel (Doppelturnier) und der Herren 60 Mannschaft rund um Norbert Holzmann (Abschlussturnier), gab es viele gemütliche Momente.Zu einem Novum kam es dann bei der Herbstversammlung, die zugleich auch die ausgefallene Frühjahrsversammlung darstellte. Im Burghof Oberwittelsbach gab es viele Information aus dem abgelaufenen Vereinsjahr zu Sport, Geselligem und Finanzen. Beim Punkt Wünsche und Anträge mussten die Mitglieder Herbert Deisser, Hubert Kreutmayr sowie Heidi und Herbert Seitz den Raum verlassen - die ersten Ehrenmitglieder des Vereins standen zur Abstimmung an. Alle 4 hatten sich seit der Gründung des TCW im Jahre 1980 etliche Jahre aufopferungsvoll für ihren Tennisclub in verschiedenen Ämtern eingesetzt, sodass für die Mitglieder außer Frage stand für eine Ernennung zum Ehrenmitglied abzustimmen. Mit dieser gelungenen Überraschung und einer kleinen Laudatio durch den 1. Vorsitzenden für die Geehrten wurde die Sitzung geschlossen.Inzwischen nutzen neben etlichen Vereinsmitgliedern auf eigener Basis, auch 25 Tenniskids (vom Verein organisiert) die Aichacher Tennishalle, um sich fit für 2022 zu halten.Der TCW hofft hier auf eine gesunde, normale und erfolgreiche Saison 2022 mit mehr Normalität als zum Start in 2021.Apropos „Normalität“…In welcher Form das Jahr 2021 besinnlich mit einer Weihnachtsfeier geschlossen wird steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher für den Vorstand ist aber auf jeden Fall, wir werden uns je nach Lage wieder etwas Kreatives für die TCWler zu Weihnachten einfallen lassen!