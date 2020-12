TCW Weihnachtsfeier - Nikolaus "Drive-In" statt große Runde

Das dennoch Vieles mit Kreativität im Rahmen der aktuellen Situation möglich ist bewies der TCW-Vorstand unter Federführung von Jugendwartin Simone Nagel. Die Idee des Nikolausbesuch für die jüngsten Tennis-Cracks beim Tennisclub Wittelsbach war geboren. 3. Vorstand Michael Kreutmayr schlupfte schnell in ein Nikolausgewand und Empfing vor dem Tennisheim die Kids unter dem Aspekt "Nikolaus Drive-In". Die Kinder konnten sich im Beisein des Hl. Mannes aus dem Auto heraus, Fahrrad oder zu Fuß in vorher definierten Abholzeiten vom Gabentisch kurz ein Nikolaussackerl nehmen. Zudem unterstütze man eine Schaustellerfamilie im Landkreis, die mit wundervollen Süssigkeiten wie gebrannte Mandeln, Magenbrot und Co. die Weihnachtstüten füllte. Dank der guten Idee fiel selbst in 2020 der Nikolausbesuch nicht aus.