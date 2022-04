TCW Kinder reisten zum Porsche Tennis Grandprix "Volume 2"

Wer erinnert sich noch an 2021!? Damals hatten 12 TCW Kids die Ehre als Zuschauer beim Porsche Tennis Grandprix in Stuttgart teilzunehmen. Pandemiebedingt saßen damals leider nur deren Pappabbilder auf den Rängen, die Kids mussten die Stars zu Hause vor dem Fernsehgerät anfeuern.Der Porsche Tennis Grand Prix ist eine feste Größe im Turnierkalender der Damen-Tenniselite. Das in Stuttgart im Rahmen der WTA-Reihe stattfindende Sandplatzturnier fand dieses Jahr in der Woche nach Ostern statt und zog wirklich den gesamten Damen Tenniszirkus nach Deutschland.Anders als in 2021 durften dieses Jahr wieder Zuschauer auf die Ränge. Als Dankeschön für die Pappabbilder in 2021 hatten sich die Ausrichter dieses Jahr wieder etwas besonderes einfallen lassen und dem TCW einige Freikarten für den Ostermontag zukommen lassen. Einzige Bedingung, die Karten müssen überwiegend von TCW-Kids genutzt werden.Und so machten sich an besagtem Montag 9 Kids mit einem kleinen Betreuerteam rund um Jugendleiterin Simone Nagel und 3. Vorstand Michael Kreutmayr auf die Reise nach Stuttgart. Ein Dank gilt auch Simon Senda, der mit seinem Kleinbus dafür sorgte, dass auch die Anzahl der PKW zur Anreise reduziert werden konnte.Die Kids waren begeistert von der Atmosphäre der Halle und den Matches. Daneben konnte man auch die Stars hautnah beim Einspielen beobachten, sowie an den Ständen rund um den Centercourt Porsche in einem Simulator fahren, als auch seine Aufschlaggeschwindigkeit messen lassen uvm....Ein rund um gelungener Tag, der mit einer Einkehr bei einem bekannten Schnellrestaurant auf Vereinskosten abgerundet wurde. Der TCW ist sich sicher, das vielleicht der ein oder andere Kniff der Profis bei den Kids hängen geblieben ist für die bevorstehende Punktspielsaison.