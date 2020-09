TCW Jugendarbeit zahlt sich aus - Danke an die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

Leider hat es noch kein junger Spieler des TCW in die Weltrangliste geschafft, nichts desto trotz haben sich viele Talente entwickelt. Die meisten von ihnen spielen auch heute noch im Verein und geben ihr Know-How auch gerne an die Jugend weiter.So ist es nicht verwunderlich das Jahr für Jahr ein Viertel der aktiven Mitglied aus Kindern und Jugendlichen besteht.Gefördert durch Training, Manschaftsspielbetrieb, Turnieren und sonstigen Aktivitäten haben diese viel Spaß in Unterwittelsbach. Auch wenn in 2020 die Kids coronabedingt viele Einschränkungen hinnehmen mussten, so konnten sie dennoch das Tennisjahr (Training und Freundschaftsspiele wie berichtet) nutzen.Da sich der Verein an sich seine Jugendarbeit etwas Kosten lässt freuen sich die TCWler umso mehr über eine Spende der Sparkasse zur "Förderung der Jugendarbeit". Normalerweise geschieht das beim Jugenderöffnungsturnier des Vereins...aber was ist in 2020 schon normal!Symbolisch wurde deshalb dieses Jahr der Spendenscheck von der Filialleiter "Filiale Donauwörter Strasse" Jana Warmerdam, an Jugendleiterin Simone Nagel mit Kindern und Kassenwart Michael Kreutmayr mit Sohn, übergeben.Vielen Dank an die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen für die Unterstützung!