TCW Doppeltrunier 2021 - US-Open Feeling in Unterwittelsbach

Teilnehmende Pärchen konnten sich bis kurz vor dem Start beim Vorstand anmelden. Ob weiblich-weiblich, männlich-männlich oder in einer Mixed-Besetzung - erlaubt war alles! Klar war aber auch jedem von vorne herein, dass jeder gegen jeden spielen muss um das Meisterdoppel 2021 zu werden.Endlich wieder ein spaßiger Turniertag dachten sich wohl die 20 Teilnehmer. Sie waren mit Feuereifer dabei und ließen sich auch von den unbeständigen Wetteraussichten nicht abhalten. Umso gespannter waren alle bis kurz vor Beginn, wer sich angemeldet hatte und vor allem mit wem! Schlussendlich gingen 1 Damendoppel, 3 Herrendoppel und 6 Mixed-Paarungen an den Start. Jede Partie wurde - inkl. Einspielen - für ca. 30 Minuten ausgetragen, sodass jede Paarung am Ende 9 Spiele absolvieren musste. Das Team mit dem höchsten Punktestand am Ende sollte gewinnen.Den ganzen Tag wurde hart "gefighted", kein Punkt aufgegeben und bestes Tennis beim TCW gezeigt. Das die TCWler Doppelstrategie, Taktik und Übersicht können, haben sie an diesem Tag anschaulich bewiesen. Dies lockte auch viele weitere Mitglieder an, die als Zuschauer auf dem Gelände die Spiele verfolgten. Nicht überraschend stand am Ende auch das Siegerpaar fest. Das eingespielte Damendoppel aus der Damen 30-Mannschaft des TCW mit Simone Nagel / Anne Peraira holte sich den Sieg, hauchdünn vor den von Anfang an zum engeren Favoritenkreis zählenden Rainer Jung / Leon Jung, sowie dem Team Tom Nagel / Günther Jung.Beste Stimmung auf der Anlage, die mit Speis und Trank tagsüber und einem von Tom Nagel perfekt zubereiteten Grillbuffet abgerundet wurde.Auch der Wettergott hatte ein Einsehen und lies den Tag sonnig mit bewölkten Abschnitten zu einem wieder einmal erfolgreichen Event werden.