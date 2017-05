TCW am Wochenende erfolgreich! ...5:1 vielfach als Ergebnis

Trotz Unterstützung von Silvia Seideneder (Nummer 1 der Damen 30) mussten sich die Damen gegen den TSV Schiltberg mit 1:5 geschlagen geben. Silvia Seideneder gewann Ihr Einzel klar in 2 Sätzen 6:0, 6:4. Nicole Mair dagegen musste sich in einem hart umkämpften Match-Tiebreak mit 12:14 geschlagen geben.Damen 50Auch die Damen 50 verloren 1:5 gegen den TSV Deuringen. Den Ehrenpunkt für den TCW holte Angela Grabmann mit 6:2, 6:3.HerrenAuch die Herren setzen das 5:1 Ergebnis an diesem Wochenende fort. Mit gleich zwei Siegen gegen die DJK Stotzard sowie die DJK Sandizell führen die Herren die Tabellenspitze an.Herren 40 (Mannschaft siehe Foto)Ihren ersten Sieg in dieser Saison holten die Herren 40 gegen den TC Kaisheim.Peter Thurner 6:2, 6:1, Thomas Schlötzer 6:3, 6:4 und Michael Kreutmayr 7:5, 5:7, 10:5 brachten durch Ihre gewonnen Einzel bereits einen 3:1 Vorsprung. Den Sieg in trockene Tücher brachte dann das Doppel Peter Thurner/Thomas Kugler mit 6:2, 6:1.Herren 60Keine Chance überließen die Herren dem TC Friedberg und siegten 6:0.Junioren 18Die Junioren unterlagen dem SV Unterschneitbach mit 1:5. Den Ehrenpunkt für den TCW holten Matthias Staudinger und Lukas Haas im Doppel mit 4:6, 6:4, 10:8.