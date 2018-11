TC Wittelsbach e.V.: Vertrauensvoll in neue Amtsperiode und steigendes Interesse am Punktspielbetrieb

Eröffnet wurde die Versammlung mit Rückblicken und Ausblicken vom ersten Vorstand Norbert Holzmann. Mit so machem Witz wurden die Mitglieder über Ihren TCW informiert, ehe Kassier Michael Kreutmayr über die finanzielle Lage des Vereins Einsicht gab. Die jeweiligen Mannschaftsführer durften schließlich über ihre Mannschaften berichten und ausgiebig über die Höhepunkte im Jahr philosophieren. Über steigendes Interesse mit neuen 6-er Mannschaften sowie dem sportlichen Höhepunkt, dem Aufstieg der Damen 30 in die Landesliga, berichtete schließlich Sportwart Tom Schlötzer, im Anschluss die Berichte der Mannschaftsführer. Mit großer Unterstützung durch Klaus Laske wurde die neue Satzung des Vereins erstellt und vorgestellt. Als nächster Termin und zur Aufstiegsfeier im Rahmen des anstehenden Weinfests mit Pfälzer Spezialitäten am 17.11. im Vereinsheim lädt die Vorstandschaft.Die bisherige Jugendwartin Sylvia Seideneder, die auspers. Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, wurde hier durch Simone Nagel ersetzt. Der Posten der Pressewartin wird von Marlies Rentsch übernommen. Gekonnt und charmant leitete Ehrenmitglied Landrat a. D. Christian Knauer die einstimmige Wiederwahl der Vorstandschaft.Im Bild von links: Sportwart Tom Schlötzer, 1.Vorstand Norbert Holzmann, Jugendwartin Simone Nagel, 2. Vorstand Anne Pereira sowie 3. Vorstand und Kassier Michael Kreutmayr.