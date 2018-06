Starke Spiele, viele Siege, aber auch schwache Nerven, sowie Glück und Pech in den letzten 2 Punktspielwochen beim TCW

Erfolgreich kehrten die Damen 30 mit einem 5:1 Auswärtssieg beim TC Bäumenheim zurück.Simone Nagel 6:1, 6:1 und Miriam Marko 3:6, 6:3, 10:8 gewannen Ihre Einzel. Auch das Einzel von Heidi del Valle ging nach verletzungsbedingter Aufgabe der Gegnerin im zweiten Satz an die TCW-Damen. Anne Mayerhofer verlor knapp in einem hart umkämpften Match-Tiebreak. Ebenfalls gingen bei Doppel erfolgreich an die TCW-Damen.Einen 5:1 Sieg holten die Damen 30 dann auch gegen den TSV Inningen. Ihre Einzel gewannen Simone Nagel 6:2, 6:4, Silvia Seideneder 5:0, 6:1 und Silvia Herzberger 6:2, 6:3.Ebenso konnten beide Doppel von Simone Nagel und Silvia Seideneder sowie Miriam Marko und Anne Pereira für sich entschieden werden.Damen 50Spielfrei hatten die Damen 50 an einem Wochenende. Am nächsten mussten sie wiieder ran und gewannen gegen den TC am Brandl-Neuburg 4:2. Mit gewonnen Einzeln durch Biggi Seitz 6:1, 6:1, Marlies Rentsch 3:6, 6:1, 10:5 und Sonja Krucker-Seitz 6:2, 6:0 konnte bereits mit einem 3:1 Vorsprung in die Doppel gestartet werden. Den Sieg perfekt machte dann das Doppel Biggi Seitz/Marlies Rentsch mit 7:5, 6:3. Conny Keiper und Gitta Habermann verloren in einem umkämpften Matchtiebreak 10:12.HerrenAuch die Herren siegten mit 3 gewonnen Einzeln durch Volker Schreier 6:1, 6:7, 10:3, Mario Lasnig 6:2, 6:1 und Daniel Lasnig 6:1, 6:0 sowie beiden gewonnen Dopplen 5:1 gegen den TC Neuburg/Donau.Am Wochenende darauf siegten sie erneut mit 3 gewonnen Einzeln durch Volker Schreier 7:6, 6:2, Mario Lasnig 7:5, 0:6, 10:7 und Daniel Riedl 6:0, 6:0 und einem erfolgreichen Doppel durch Volker Schreier und Daniel Lasnig mit 4:2 gegen die WF Klingen.Herren 40Stark aufgestellt mit Peter Thurner, Tom Schlötzer, Reinhold Eigner, Simon Senda,Thomas Kugler und Dietmar Wirtz überließen die Herren 40 der DJK Willprechtszell keinen Punkt und siegten souverän mit 6:0.Das am Wochenende darauf gegen den Tabellenführer anzutreten war, war bereits im Vorfeld deutlich zu spüren. Motiviert ging man an den Start, unterlag dem SV Gablingen aber dann klar mit 1:5. Den Ehrenpunkt für den TCW holte Dietmar Wirtz 6:1, 6:3.Herren 60Wie die Damen 50 hatten auch die Herren 60 an einem Wochenende spielfrei.Am darauffolgende Wochenende unterlagen sie dem TSV Augsburg-Kriegshaber mit 2:4. Ihre Einzel gewannen Axel Politynski 0:6, 6:3, 10:6 und Claus Dinauer 6:4, 6:1.Junioren 18Mit einem Unentschieden endetet die Begegnung zwischen den Junioren 18 und dem TC Aichach. Stefan Schmach 6:4, 6:1 und Kilian Lechner 5:7, 6:4, 11:9 entschieden Ihre Einzelfür sich. Den Ausgleich brachte dann ebenfalls noch deren Doppel, welches 10:8 im Match-Tiebreak entschieden wurde. Das Wochenende davor war auch für diese Mannschaft spielfrei.Knaben 14Auch die Knaben konnten gegen den SV Unterschneitbach alle Einzel gewinnen.Johannes Lechner 6:1, 3:6, 10:6, Simon Gold 6:3, 6:4, Leon Jung 6:2, 6:1 und Georg Weis 6:1, 6:2 sicherten den Vorsprung für das Endergebnis von 5:1.Die Knaben erreichten gegen den TC Dasing dann ein 3:3 Unentschieden. Erfolgreich im Einzel sowie im gemeinsamen Doppel waren Johannes Lechner und Georg Weis.BambiniKeine Chance überließen auch die Bambinis dem SC Oberbernbach und siegten 6:0.Mit dabei waren Thomas Schmach, Emilia Senda, Luis Santos und Tim Schlötzer, der aus der Midcourt-Mannschaft aushalf und erfolgreich unterstütze.Leider keine Chance hatten die Bambini gegen den TC Aichach und verloren 0. Diesesmal durfte aus der Midcourt-Mannschaft der in Adelzhausen bereits erfolgreiche Max Kreutmayr aushelfen. Nach hartem Kampf musste er sich dennoch seinem 3 Jahre älteren Gegner geschlagen geben.MidcourtEinzige Niederlage für den TCW mussten die Midcourtler gegen die WF Klingen hinnehmen. Die Motorikspiele gewannen die TCWler mit 5:3. Einziges Spiel im Tennis konnte dann Constantin Reger für sich entscheiden.In der darauffolgenden Woche konnte die Mannschaft um Julius Mayr, Max Kreutmayr, Tim Nagel, Tim Schlötzer und Constantin Reger hingegen gegen den TSV Schiltberg alle Spiele gewinnen und siegten schließlich 19:1.KleinfeldAuch die Kleinsten waren erfolgreich und gewannen gegen die SG Mauerbach 14:8. Ihre Einzel gewannen Luca Bahmer, Lilly Nagel und Adrian Senda. Das Doppel konnten Luca Bahmer und Simon Herzberger für den TCW entscheiden. Die Woche davor hatten auch sie spielfrei.