Aichach: Jugendzentrum | Aichach: Jugendzentrum | The Hurly-Burly Magixs e.V. am 29.9. ab 15 Uhr Clubnachmittag mit Trixi Hoffmann im üblichen Tanzraum beim Juze in Aichach, Flurstraße 5.

Bitte möglichst bis Donnerstag Abend vorher anmelden. Programm ist Mainstream.

trixi-sd@web.de / 08251-50752 AB