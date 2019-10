Sportlich kulinarischer Saisonabschluss beim Tennis Club Wittelsbach

Am letzten Samstag Im September trafen sich deshalb 29 Teilnehmer des Tennis Clubs Wittelsbach zum Saisonabschluss. Abschlussturnier war angesagt.Gestärkt zum Auftakt mit einem gemeinsamen Frühstück, spielten 5 Mannschaften in immer neuen Doppel-Paarungen gegeneinander. Auf allen 4 Plätzen wurde um Bälle und Punkte gekämpft. Die Mannschaft mit den meisten Siegen am Ende sollte den ersten Platz für sich verbuchen. Am späten Nachmittag war es dann soweit. Die Siegermannschaft mit Renate Kreutmayr, Steffi Kugler, Horst Schiffmann, Reinhold Eigner, Daniel Lasnig und Andreas Scherrer stand als strahlender Sieger fest.Wie beim TCW schon Tradition, sorgte für das leibliche Wohl Vorstand und Hobbykoch Norbert Holzmann, unterstützt durch seinen Beikoch Günther Faltus.Ein wieder einmal gelungenes Event des geselligen TCW! Die Hallensaison für einige Mitglieder steht nun bevor, der Vorstand ist sich aber bereits heute schon sicher...im nächsten Jahr wird wieder Sport und Geselligkeit "GROSS" geschrieben!