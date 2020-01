Sieg und Niederlage für Aichacher Kegler.

Weitere Niederlage für Männer 1.

Das Ziel Klassenerhalt rutscht in weite Ferne. Gemischte Mannschaft hält die Fahnen hoch und gewinnt in Stepperg. Super Ergebnis für Christian Müller (585). Des weiteren überzeugten Anita Gabriel (533) und Jugendspielerin Melanie Tauber mit sehr guten 526 Holz.Verheißungsvoll begann die Partie auf den ersten beiden Bahnen. Manfred Kappel hatte einen sehr nervösen Einstand und verlor die erste Bahn deutlich. Den Rückstand stellte er aber im zweiten Durchgang fast wieder ein. Sein Mitspieler Josef Heil konnte zum selben Zeitpunkt die erste Bahn gewinnen und seinem Konkurrenten auf der zweiten ein Unentschieden abringen. Aus unerklärlichen Gründen verzeichneten beide einen Leistungsabfall und verloren die beiden letzten Durchgänge deutlich. Wobei Manfred Kappel im Schlussdurchgang durch Georg Gabriel ersetzt wurde. Mit den beiden schwächsten Ergebnissen des Tages von 456 (Kappel/Gabriel -1:3) und 477 Holz (Josef Heil -1,5:2,5) lag man zu Beginn schon mit 130 Kegeln im Hintertreffen. Keine Chance hatte die Mittelpaarung mit Ersatzspieler Benjamin Küchler (505 -1:3) und Adolf Öchsler jun. (486 -0:4) gegen ihre Gegner. Zu dem Verlust von zwei weiteren Mannschaftspunkten erhöhte sich der Rückstand auf insgesamt 223 Holz. Durch eine starke Leistung von Christian Müller mit enormen 585 Kegeln (+2,5:1,5) als Tagesbester beider Mannschaften, konnte der Ehrenpunkt der Paarstädter gerettet werden. Christian Kosmak konnte nach dem Gewinn des zweiten Durchganges einer Steigerung seines Gegners nichts dagegen halten. Mit leistungsgerechten 515 Holz (-1:3) musste er sich seinem Gegner beugen. Mit dieser Niederlage belegt man den letzten Platz und hat zwei Punkte Rückstand auf den möglichen Klassenerhalt in der BOL.Mit einem klaren Sieg kehrte die gemischte Mannschaft aus Stepperg zurück. Mit einem Auf und Ab konnten Aichachs Starter und Starterinnen die Weichen auf Sieg stellen. Nachdem Magdalena Küchler (442 +2:2) ihren ersten Durchgang verlor, konnte sie die beiden nächsten für sich entscheiden. Ihre Gegnerin drehte auf der letzten Bahn noch einmal auf. Aber nervenstark konnte Magdalena Küchler zwar den Verlust der Bahn nicht verhindern, jedoch den Mannschaftspunkt mit 12 guten Holz retten. Werner Schwarz startete gut. Er gewann den ersten Durchgang, verlor den Zweiten aber klar. Lisa Schindler wurde für ihn eingewechselt. Sie gewann die letzten beiden Bahnen. Mit einer guten Leistung machte sie den hohen Rückstand wett und konnte sogar noch 2 Holz auf der Habenseite verbuchen. Am Schlussduo mit der Jugendspielerin Melanie Tauber und Anita Gabriel lag es nun den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Mit einer starken Leistung bestätigte Melanie Tauber (526 +3:1) die gute Jugendarbeit der Aichacher. Nervenstark holte sie die ersten drei Durchgänge und ließ dabei ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Auch Anita Gabriel (533 +4:0) bot wieder eine gewohnt starke Vorstellung. Somit ging der Sieg in dieser Höhe verdient an die Paar.13:30 Uhr JSpG Neuburg/Eitensheim – JSpg MAK