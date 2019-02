Schwaches Wochenende für Aichach`s Sportkegler!

Einem Unentschieden stehen drei Niederlagen gegenüber.

Männer 1 spielen Remis, Männer 2 und 3 geben ihre Spiele ab. Georg Gabriel (575), Dominik Seebach (542), Daniel Tuffentsammer (541) und Hans-Peter Frühbauer (526) lassen es krachen.Auf Grund des besseren Gesamtergebnisses konnte die erste Männermannschaft das Unentschieden gegen Königsmoos retten. Die stark spielenden Starter Daniel Tuffentsammer (541 +4:0) und Adolf Öchsler jun. (521 -1:3) spielten Unentschieden konnten aber einen Vorsprung von 45 Holz erkegeln. Auch im Mitteldurchgang teilten sich Dominik Seebach, starke 542 Holz (+4:0), und Christian Kosmak (506 -2:2) mit ihren Gegnern die Mannschaftspunkte, bauten aber den Holzvorsprung auf 98 Kegel aus. Im spannungsgeladenen Schlussdurchgang gaben Christian Müller (520 -2:2) und das Paar Josef Heil/Manfred Kappel (517 -1:3) ihre Spiele ab, konnten aber einen Vorsprung von 39 Holz halten und somit das Unentschieden retten. Durch den Punktgewinn konnte man die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord verteidigen.Trotz einer starken mannschaftlichen Vorstellung büßten die Männer von Aichach 2 beide Punkte ein. Kurt Hagl (468 -0:4) und Ersatzspieler Hans-Peter Frühbauer (516 +2:2) gaben als Starter 51 Holz ab. Im Schlussdurchgang büßte Franz Gabriel (515 -1:3) sein Spiel ein, dafür konnte aber Georg Gabriel; mit famosen 575 Holz (2:2), das seine gewinnen.Im ihrem zweiten Spiel in der Woche handelte sich die zweite Männermannschaft eine klare Niederlage ein. Die Starter Kurt Hagl (499 -2:2) und Helmut Schroll (506 -0:4) brachten ihr Team klar ins Hintertreffen. Ebenso konnte das Schlusspaar Franz Gabriel (480 -1,5:2,5) und Georg Gabriel, trotz starker 533 Holz (-2:2), ihren Kontrahenten nichts Gleichwertiges entgegensetzen.Keine Chance auf einen Erfolg hatte die dritte Männermannschaft gegen den Tabellenführer der Kreisklasse C 1, der sechsten Mannschaft von Kipfenberg. Das Starterduo mit Marc Brandl (453 -1:3) und mit Michael Beck (454 -1:3) gab ihre Spiele und 49 Holz ab. Jürgen Küchler (471 -1:3), der seinen Mannschaftspunkt klar abgeben musste, und Hans-Peter Frühbauer, der mit starken 426 Holz (+3:1), seinen knapp gewann; konnten dem Spiel keine positive Wendung geben.13.30 Uhr KC Pöttmes 2 – Männer 2, 14.00 Uhr Männer 3 – KC Pöttmes 5, 16.15 Uhr Männer 1 – SpVgg Deuringen 1,; 17.00 Uhr SKC Burgheim gemischt – Aichach gemischt,19.00 Uhr VfB Friedrichshofen gemischt – Aichach gemischt.