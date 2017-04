Anzeige

RTF im Wittelsbacher Land am 28.05.2017

Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land startet am Sonntag, 28.05.2017





Zur 4. Austragung der RTF im Wittelsbacher Land lädt der RSC Aichach am Sonntag,

28.05.2017 alle Radfahrer aus Aichach und Umgebung.

Der RSC Aichach schildert im schönen Wittelsbacher Land 5 unterschiedliche Strecken

zum Genussradeln zwischen 32 und 154 km so aus, dass jeder seine Traumtour radeln

kann und sicher wieder nach Hause kommt.



Unterwegs ist immer mal Zeit für eine kurze Pause, an den Verpflegungsstellen des

RSC Aichach in Dasing, Aindling und Rettenbach können sich die Teilnehmer mit allerlei Leckereien für die Anstrengung entschädigen und natürlich auch den Flüssigkeitsverlust

wieder auffüllen.



Insbesondere die Touren mit 32 und 53 km eignen sich auch für Familien auf normalen Fahrrädern, E-Bikes oder MTB´s, ein Rennrad ist hier nicht notwendig.



Die Startzeiten für die einzelnen Touren wurden wie folgt geplant:

154 km Tour: zwischen 7.00 und 8.00 Uhr

125 km Tour: zwischen 8.00 und 9.00 Uhr

90 km Tour: zwischen 8.30 und 09.30 Uhr

Die Familientouren mit 53 bzw. 32 km können ab 9.00 bis 11.00 Uhr gestartet werden.



Im Eventzelt bei Start/Ziel ist natürlich ebenfalls ganztags bestens für Essen und Getränke gesorgt.



Für alle Strecken besteht bis zum Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor dem Start die

Möglichkeit der Anmeldung vor Ort. Über das Online-Anmeldeportal kann mit ermäßigter Startgebühr bis ca. 4 Tage vor der Veranstaltung jeder bequem seine Anmeldung von zu

Hause aus erledigen. Dieser Service steht bis 24.05.2017 zur Verfügung. Alle Info zum

RTF im Wittelsbacher Land incl. Anmeldeportal können der Website des RSC unter

www.rsc-aichach.de – Stichwort: „RTF im Wittelsbacher Land“ entnommen werden.

