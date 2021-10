Rennerfolg für die de la Vigne-Brüder vom MC Aichach in Olching

Der Parcours war mit zwei „Vierertoren“, „Spurgassen“, drei „Doppelwechseltoren“, mehreren „Schweizern“, einer „Brezel“ (wie die Olchinger die Figur nannten), einem „Kreuz“, einer „Schikane“ und vielem mehr sehr anspruchsvoll.In der Klasse 1 gingen 19. Fahrer/innen an den Start. Jack fuhr seine erste Trainingsrunde mit einer guten Zeit, allerdings schmiss er bei der Einfahrt zu einer Figur eine Pylone. Bei seinem ersten Wertungslauf behielt er die Nerven, verbesserte sich in seiner Zeit und blieb fehlerfrei. Nachdem alle Fahrer/innen ihren ersten Wertungslauf gefahren sind, wurde der zweite Wertungslauf absolviert. Jack startete wieder als dritter Fahrer und konnte seine Zeit wieder verbessern. Auch dieses Mal blieb er fehlerfrei. Letztendlich erfuhr er sich einen sehr guten 7. Platz.Bis 14:00 Uhr war Nennschluss der Klasse 5 (16- bis 18-jährigen Fahrer/innen) und somit für Jim de la Vigne. In seiner Klasse starteten acht Fahrer/innen. Die Klasse 5 und Klasse 6 fuhren miteinander, da in der Klasse 6 nur zwei Fahrer gemeldet waren. Die beiden Klassen waren die schnellsten vom ganzen Tag. Die Fahrer/innen schenkten sich nichts und es wurde alles gegeben. Jim war mit der Startnummer 74 der erste Fahrer in der Klasse 5 und legte gleich eine sehr schnelle und fehlerfreie Zeit im ersten Wertungslauf vor. Jetzt galt es einen kühlen Kopf zu bewahren und fehlerfrei durch den zweiten Wertungslauf zu kommen. Jim gab alles und toppte seine Zeit aus dem ersten Lauf und blieb fehlerfrei. Der letzte Fahrer in der Klasse 5 verdrängte Jim mit 13 Hundertstel Vorsprung vom obersten Podestplatz. Jim erreichte einen sehr guten 2. Platz in seiner Klasse. Der MC Aichach wurde von seinen besten zwei Fahrern gut vertreten.Wir bedanken uns beim MSF Olching für das gut vorbereitete und ausgerichtete Rennen.