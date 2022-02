Neue Schießstände bei Aichacher Schützen

Zehn elektronische Stände

In den beiden oberen Stockwerke wurde das neue Highlight, zehn elektronische Schießstände, installiert. Künftig müssen keine Papierscheiben mehr vor- und zurückgefahren werden, denn das Ergebnis wird in Echtzeit auf einem Tablet am Platz angezeigt und zusammengerechnet. Die Konzentration kann künftig rein auf den Schießvorgang gerichtet werden.

Lichtgewehr für die Jüngsten

Zusätzlich zu den zehn Ständen gibt es auch für die Jüngsten Schützen zwei Stände, auf denen sicher mit dem Lichtgewehr, also ohne Munition, geschossen werden kann.

Training

Interessierte sind Dienstag und Freitag zum Training herzlich eingeladen. Jugendtraining jeweils um 18 Uhr.