Merkfähigkeit war beim 2. Lauf zum Schwabenpokal 2019 beim MAC Königsbrunn gefragt

Begonnen wurde hier wieder in gewohnter Reihenfolge – zuerst die Jüngsten bis hin zu den Ältesten – und der Wunsch der Fahrer/innen nach Sonnenschein und Trockenheit ging endlich auch in Erfüllung.Erst ab der Klasse 2 (10 bis 11jährige/n Fahrer/innen) starteten drei Fahrer für den MC Aichach. Lucas Nößner legte zwei relativ schnelle Wertungsläufe vor. Leider unterlief ihm ein Torfehler (d.h. Figur ausgelassen oder falsch gefahren) und Pylonenfehler (d.h. Pylone aus der Markierung geschoben oder umgefallen) und somit gab es 16 Strafsekunden dazu. Auf Grund der guten Fahrzeiten, erfuhr er sich trotzdem noch den 9. Platz. Adrian Limmer war der nächste Aichacher Fahrer. Ihm unterlief zwar kein Torfehler, aber er zögerte im Fahren und hatte zwei Pylonenfehler. Letztendlich reichte es noch für den 10. Platz. Nico Rizoudis hatte leider mehrere Torfehler sowie Pylonenfehler und landete auf dem 13. Platz.In der Klasse 3 starteten u.a. Noah Schipf und Timo Bellenbaum. Beide fuhren zwei fehlerfreie Wertungsläufe und erreichten den 8. und 6. Platz. Zwei relativ gute Wertungsläufe hatte Elias Schwarzmaier, aber leider auch einen Pylonenfehler in der Spurgasse. Trotz dem Fehler landete er noch auf dem 5. Platz.Alexander Biasizzo und Niklas Feiler starteten in der Klasse 4. Beide hatten zwei fehlerfreie Wertungsläufe und erreichten den 8. Und 10. Platz. Besonders Niklas war heute sehr gut drauf und strahlte Zufriedenheit aus. Seine Freude die er großartig ausstrahlte, steckte andere an!Die letzten drei MCler starteten in der Klasse 5. Joel Kurrer hatte zwei Pylonenfehler und wurde Siebter. Tobias Reitz ließ leider im ersten Wertungslauf ein Tor aus und erhielt zehn Strafsekunden. Er sicherte sich somit den 9. Platz. Als letzter MCler ging Jim de la Vigne an den Start. Er absolvierte zwei fehlerfreie Läufe. In den vorderen Rängen ging es allerdings eng her und letztendlich landete er auf dem 4. Platz. Dieser Renntag zeigte, dass es bei dem Sport nicht nur darum geht zu wissen, wie man mit Gas und Bremse umzugehen hat und diese zu beherrschen weiß, sondern dass es auch wichtig ist, sich den Parcours gut einzuprägen!Nächstes Wochenende steht der 3. Lauf zum Schwabenpokal in Bobingen und der 3. Vorlauf für die Südbayerische ADAC Kart Slalom Meisterschaft in Oberstaufen an. Wir wünschen allen Startern bereits jetzt viel Erfolg.