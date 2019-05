Melanie Tauber wird Bezirksmeisterin der weiblichen B-Jugend.

Bezirksmeisterschaften der Jugend.

Melanie Tauber wird Bezirksmeisterin bei der weiblichen B-Jugend und qualifiziert sich damit für die Bayerische Meisterschaften.Für die Bezirksmeisterschaften Jugend in Betzigau und Marktoberdorf hatte sich Melanie Tauber als Kreismeisterin bei der weiblichen B-Jugend qualifiziert. Beim Vorlauf am Samstag erkegelte sie sich mit starken 493 Holz den ersten Platz und qualifizierte sich damit klar für den Endlauf. Im Endlauf am Sonntag erspielte sie sich 474 Holz und holte sich - mit insgesamt 967 Holz - klar den Bezirksmeistertitel und damit die Qualifikation zu den Bayerischen Meisterschaften.