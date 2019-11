Melanie Tauber trumpft auf!

Melanie Tauber wird Vizemeisterin bei der A-Jugend.

Herbe Niederlage für Aichachs zweite Garnitur am letzten Donnerstag in Ingolstadt. Gute Ergebnisse bei den Vorläufen zur Kreismeisterschaft erkegelten sich Manfred Kappel (539), Christian Kosmak (529) und Jürgen Küchler (528).Mit zwei Aushilfen mussten die Kegler der Männer 2 in Ingolstadt antreten. Ersatzspieler Reinhold Küchler (380 -0:4) zollte als Starter seinem Trainings-rückstand Tribut und gab daher sein Spiel klar ab. Ebenso hatte der zweite Ersatzspieler Raymund Aigner (450 -0:4), gegen den Tagesbesten Georg Hengl (589 Holz), keine Chance auf den Gewinn eines Punktes. Aichachs dritter Starter, Jürgen Küchler (449 -0:4), kam nur schleppend ins Spiel und verlor seine ersten beiden Durchgänge klar. Die beiden letzten konnte er spannend gestalten, verlor diese jedoch knapp. Schlussspieler Franz Gabriel (487 -1:3) startete gut und konnte seine erste Bahn gewinnen. Leider konnte er bei den letzten drei Durchgängen sein Können nicht unterstreichen. An diesem rabenschwarzen Tag blieben die Punkte verdient bei den Donaustädtern.Bei den Vorläufen in Edelshausen konnte sich Christian Kosmak bei den Senioren A mit 529 Holz und Platz 8 für den Endlauf qualifizieren. Ebenso für den Endlauf konnten sich Manfred Kappel (539 Holz, Platz 14), Daniel Tuffentsammer (513 Holz, Platz 17) bei den Männern sowie Jürgen Küchler (528 Holz, Platz 3) und Adolf Öchsler jun. (506 Holz, Platz 14) bei den Senioren B in Mühlried qualifizieren.An den Kreismeisterschaften der Jugend in Stepperg starteten für Aichach zwei Spieler. Leon Schreier erkegelte sich bei der männlichen A-Jugend mit 379 Holz den 10. Platz und verfehlte damit den Endlauf. Bei der weiblichen A-Jugend spielte Melanie Tauber super auf. Mit starken 497 Holz im Vorlauf und ebenso starken 496 Holz im Endlauf und insgesamt mit 993 Holz holte sie sich den Vizemeistertitel und qualifizierte sich damit für die Bezirksmeisterschaften.19.00 Uhr VfB Friedrichshofen gemischt – Aichach gemischt,11.00 Uhr DJK Eichstätt 2 – Männer 2, 16.15 Uhr Männer 1 – SV 29 Kempten 1.