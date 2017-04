Melanie Tauber qualifiziert für den Bezirk!

Melanie Tauber erkegelt sich bei den Kreismeisterschaften der weiblichen B-Jugend den zweiten Platz und qualifiziert sich damit für den Bezirk.

Josef Heil scheidet bei den Bezirksmeisterschaften der Junioren aus.Am vergangenen Wochenende fanden auf den Kegelbahnen des Eiskanals in Augsburg die Bezirkmeisterschaften statt. Aus Aichacher Sicht hatte sich Josef Heil mit dem dritten Platz bei den Kreismeisterschaften das Startrecht erkegelt. Im Vorlauf konnte er sich mit 497 Holz für den Endlauf am Sonntag qualifizieren. Im Endlauf erkegelte er sich 511 Holz und belegte damit den 9. Platz.Am Samstag und Sonntag wurden in Baar-Ebenhausen die Vor- und Endläufe der Jugend ausgetragen. Aus Aichach starteten dabei zwei B-Jugendliche weiblich, ein B-Jugendlicher männlich sowie eine A-Jugendliche und ein A-Jugendlicher.Beim Vorlauf am Samstag konnten sich Melanie Tauber (479) und Carina Baumann (427) bei der weiblichen B-Jugend sowie Jonas Schweinberger (399) bei der männlichen B-Jugend für den Endlauf am Sonntag qualifizieren.Dagegen schieden Lisa Schindler (420) bei Jugend-A weiblich mit Platz 7 sowie Nikolai Weigl bei der männlichen A-Jugend mit 432 Holz und Platz 10 im Vorlauf aus.Im Endlauf der weiblichen B-Jugend erkegelte sich Melanie Tauber 450 Holz und konnte sich mit insgesamt 929 Holz den Vizemeistertitel erspielen und qualifizierte sich damit für die Bezirksmeisterschaft. Carina Baumann erreichte im Endlauf 433 Holz und landete mit insgesamt 860 Zählern auf dem vierten Platz.Jonas Schweinberger konnte mit 359 Holz sein Vorlaufergebnis nicht wiederholen und belegte mit 758 Holz am Ende den neunten Platz.