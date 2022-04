Melanie Tauber gewinnt Kreismeistertitel.

Melanie Tauber holt sich in Baar-Ebenhausen den Kreismeistertitel bei der weiblichen A-Jugend und qualifiziert sich damit für die Bezirksmeisterschaft im Mai.

Am vergangenen Wochenende fanden in Baar-Ebenhausen die Endläufe zur Kreismeisterschaft der Jugend statt.Mit starken 500 Holz hatte sich Melanie Tauber beim Vorlauf in Zuchering im Oktober des letzten Jahres für den Endlauf qualifiziert. Im Endlauf konnte sie sich weiter steigern, erspielte sich starke 514 Holz, und sicherte sich mit insgesamt 1014 Holz den Kreismeistertitel bei der weiblichen A-Jugend. Damit qualifizierte sie sich für die Bezirksmeisterschaft im Mai in Kipfenberg und Eichstätt.