MC´ler auch in der Oberlandrunde und IN-Cup am Start

In der Klasse K2 starteten Leon Ehleider und Elias Schwarzmaier für den MC Aichach. Insgesamt gingen in dieser Klasse 26 Fahrer an den Start. Elias landete nach zwei unglücklichen Pylonenfehlern auf dem 15. Platz, Leon Ehleider fuhr hier fehlerfrei und recht zügig. Er landete schließlich auf dem 7. Platz.Die beiden Fahrer des MC Aichach in der Klasse K3, Niklas Stahler und Massimo Ziegler, platzierten sich beide im ersten Drittel der Klasse, die mit 34 Startern sehr gut besetzt war.Niklas wurde nach 2 fehlerfreien Läufen 11., sein Teamkollege Massimo verpasste nur um einen Hauch (2 Zehntel) das Siegerpodest und wurde schließlich 4.!Die MC´ler werden auch in den nächsten Wochen fleißig weiter trainieren, um am 30.4. in Obergünzburg optimal vorbereitet zu sein für den 1. Lauf zur südbayerischen Meisterschaft.