MC Aichach`s Helmut Thiem Pokal und Schwabenpokallauf! Eigentlich hätte wäre wenn und wenn nicht was dann...

3,2,1 und "GO"...herzlich Willkommen zum "Helmut Thime Pokal" und "Schwabenpokallauf" beim MC Aichach!Aber halt, wir haben ja 2020 und da ist leider alles anders!So oder so ähnlich muss es sich für die Kartfahrer des MC Aichach angefült haben. Hatte man sich Anfang des Jahres noch auf das Highlight der Rennsaison gefreut, so musste man zwischenzeitlich zittern überhaupt wieder im Kart sitzen zu können. Die Pandemie hat alles erstmal auf den Kopf gestellt. Das man ab den Pfingstferien wieder trainineren konnte war schon ein riesen Erfolg. Ein Grüppchen Kartfahrer trainiert seither jeden Samstag fleißig um jede hundertstel Sekunde schneller zu werden. Deshalb hatte sich Traininerin Tanja de la Vigne auch für das eigentliche Turnierwochenende etwas ganz besonderes einfallen lassen. Es wurde ein Turnierparcours kreiiert, Rennatmosphäre geschaffen und die Zeitnahme aufgebaut. Einen Sieger mit "Champagnedusche und Co." gab es zwar nicht, aber der Eifer der Ehrgeiz der Kids war dennoch geweckt. In Gedanken schwelgte die Jugend in vergangenen tollen Turnierwochenenden beim MC Aichach!