MC Aichach - Motorsporthüttn "to-go" und virtuell in 2020

Davon motiviert hatte 1. Vorstand Heinz Mannweiler und 2. Vorstand / Sportleiter Michael Kreutmayr die Idee die Hütte auch in 2020 irgendwie aufleben zu lassen. Gesagt getan, die gesamten Tage im Dezember bis Weihnachten wird es auf dem Facebookauftritt www.facebook.de/mcaichach des MC Aichach jeden Tag Bild und Text rund um die Motorsporthüttn geben. Zudem hatte der Vorstand am Samstag Vormittag des zweiten Adventswochenende eine "Motorsporthüttn to-go" angeboten. Jedes MC-Mitglied konnte im Garten vom Ladengeschäft von Heinz Mannweiler vorbei schauen und sich gratis und unter Einhaltung aktueller Vorschriften eine haushaltsübliche Menge original Motorsporthüttn Bio Glühwein abholen. Beim Genuss zu Hause die Bilder der Hüttn virtuell betrachten - so kommt wenigstens ein bisschen Weihnachtsfeeling auf.