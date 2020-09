MC Aichach Kartteam - Junger Fahrer bei seiner ersten Turnierteilnahme und gleich unter den Top 10

Jack de la Vigne trat zu seinem ersten Rennen in der Klasse 1 (sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen), beim MSC Al Corsa an.Zunächst hieß es, sichanzumelden. Auf Grund der aktuellen Lage mit COVID19 unter erschwerten Bedingungen mit Mund-Nase-Schutz und Abstand. Selbst die Begleitperson musste im Bereich der Rennstrecke Handschuhe tragen.Nach Einblick in den Parcours, ließ sich Jack nicht aus der Ruhe bringen, obwohl er wusste, dass er drei Figuren des Parcours (Doppel-Y, Spurgasse mit herausfordernder Einfahrt und einen Halbkreis mit 90Grad-Ein- und Ausfahrt) noch nie vorher gefahren ist. Konzentriert nutzte er die Zeit des Ablaufens. Nach Bekanntgabe der Startnummern, war klar, dass Jack als Erster starten darf. Er fuhr eine gute und fehlerlose Trainingsrunde. Nur einmal musste ihn ein Streckenposten zurückziehen, da er eine Kurve zu eng nahm. In seinem ersten Wertungslauf brauchte er keine Hilfe eines Streckenpostens und er war schneller als in seiner Trainingsrunde. Leider schmiss er eine Pylone um und eine schob er aus der Markierung, so dass er vier Strafsekunden kassierte. Jack behielt einen kühlen Kopf und absolvierte seinen zweiten Wertungslauf mit Null Fehlern und noch einmal schneller als im ersten Wertungslauf. Von allen 18 Startern war Jack derjenige mit den wenigsten Fehlern und mit ihm gab es nur zwei weitere Fahrer, die eine fehlerfreie Runde absolvierten. Wir gratulieren Jack zu einem hervorragenden 10. Platz und seinem ersten Rennen.Am Nachmittag startete Elias Schwarzmaier in der Klasse 4 (14- bis 15-jährigen Fahrer/innen). Elias schaffte beide Wertungsläufe ohne Fehler. Leider hatte er Steher und somit erreichte er einen guten 12. Platz von 17 Startern. Auch für Elias waren es zwei neue Figuren und somit fuhr er etwas vorsichtiger.Insgesamt war es ein runder Tag und selbst die Sonne spielte mit. Ein Danke an den MSC Al Corsa für dieses gut organisierte Rennen.