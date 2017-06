MC Aichach Fahrer am vergangenen Sonntag zu Gast beim Racing Team Königsbrunn

Nach technischen Problemen wurden die Karts getauscht und die Klasse 2 anschließend neu gestartet. Elias Schwarzmaier fuhr sehr schnell, ein Pylonenfehler stand einem Podestplatz aber im Weg. Als bester Aichacher in der K2 wurde er als 6. gewertet. Der Rest der MCler konnte sich nur in der zweiten Hälfte des Starterfeldes platzieren: Noah Schipf 19., Timo Bellenbaum 28., Leon Ehleider 31. und Katharina Lichtenberger 34..Bester Aichacher des Tages wurde Massimo Ziegler. Nach der schnellsten Trainingszeit des 34köpfigen Starterfeldes fuhr er die 2 Wertungsläufe fehlerfrei und sehr flink. So konnte Massimo als Sieger der Klasse 3 auf das Podest steigen. Es folgten ihm Ulrike Stolz (16.,), Niklas Feiler (20.), Niklas Stahler (22.) und Danny Friedl (28.).Die Klasse 4 wurde aus Aichacher Sicht von Jim de la Vigne angeführt. Er kam als 7. nach sauberen Läufen ins Ziel. Tobias Reitz wurde 9., Joel Kurrer 10., Alexander Stahler 14., Vanessa Witzenberger 16., Matthias Stolz 21. und Paul Schneider 26..Die bestplatzierten Fahrer konnten mit ihren heutigen Ergebnissen den Verein bei der südbayerischen Mannschaftswertung wieder im vorderen Feld halten.