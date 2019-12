Männer verlieren, Gemischte gewinnt!

Einem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber.

Die „Gemischte“ sichert sich durch Derbysieg Platz zwei in der Tabelle. Christian Müller erkegelt Toppergebnis mit 584 Holz. Weitere gute Ergebnisse von Dominik Seebach (546), Anita Gabriel (532) und Jugendspielerin Melanie Tauber (518) im Erwachsenenbereich.Die Starter Manfred Kappel (509 Holz -1:3) und Josef Heil (524 -2:2) machten einen sehr nervösen Eindruck und kegelten unter ihren Möglichkeiten. Zum Wechsel lag man mit 56 Kegel im Hintertreffen. Hoffnung keimte auf, als Christian Müller seinen Wettkampf begann. Er gewann seine ersten beiden Durchgänge souverän, verlor den dritten um ein Holz und gewann die vierte Bahn. Mit 584 Holz holte er 55 Holz auf die Habenseite der Paarstädter. Für seinen Mitstreiter Daniel Tuffentsammer in dieser Paarung lief es gar nicht gut. Er hatte es mit dem Tagesbesten zu tun. Er konnte nicht an seine gewohnte Leistung anknüpfen. Mit 508 Holz (-0:4) gab er den Mannschaftspunkt und 79 Kegel ab. Die Schlusspaarung stand nun vor einer fast unlösbaren Aufgabe, den Rückstand wett zu machen. Dominik Seebach und Christian Kosmak präsentierten sich nervenstark. Beide gewannen ihre ersten drei Bahnen und sicherten sich ihren Mannschaftspunkt. Zum Ende des dritten Durchganges musste das Spiel jedoch wegen Reparaturarbeiten auf einer Bahn unterbrochen werden. Sowohl Seebach (546 +3:1) als auch Kosmak (526 +3:1) fanden danach nicht mehr zu ihrem Spiel und es blieb nur bei den gewonnenen Mannschaftspunkten. Mit dieser weiteren Niederlage schließt man das Kegeljahr auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksoberliga ab.Mit einer weiteren Niederlage kehrte die zweite Garnitur aus Stammham zurück. Auf der schwer zu spielenden Zwei-Bahnen-Anlage absolvierte Ersatzspieler Werner Schwarz sein erstes komplettes Ligaspiel. Er konnte bei keinem seiner Durchgänge seine Nervosität ablegen. Mit 408 Kegel (-0:4) hatte er gegen einen übermächtigen Gegner nicht den Hauch einer Chance. Jürgen Küchler hatte nun das schwere Unterfangen, den Rückstand von 131 Holz zu verkürzen. Er kam jedoch mit den schwer zu spielenden Bahnen gar nicht zurecht. Mit seinen 426 Holz (-0:4) wuchs der Rückstand um weitere 65 Schlechte an. Eine überzeugende Leistung bot Hans-Peter Frühbauer (503). Er dominierte alle vier Bahnen und machte Holz um Holz gut. Daniel Pelzer machte sein erstes Spiel nach langer Verletzungspause. Mit 145 Schlechten begann er sein Spiel als Schlusskegler. So klar wie er die erste Bahn verlor, gewann er die zweite. Am Ende merkte man ihm jedoch seinen Trainings-rückstand an. Er musste sich mit 488 Kegel (-1:3) geschlagen geben. Mit nur einem Sieg und einem Unentschieden beendet man das Jahr auf dem letzten Platz der Kreisklasse A2.Die Weichen auf Sieg in diesem Derby stellte die Startpaarung. Raymund Aigner kämpfte seine Gegnerin mit 462 Holz (+2:2) nieder. Magdalena Küchler überzeugte nervenstark mit 486 (+3:1) Kegeln. Sie hatte nur auf Bahn Zwei Pech im Räumen. Mit einem Vorsprung von komfortablen 58 Holz konnte das Schlussduo befreit aufspielen. Die gut aufgelegte Anita Gabriel wies ihren Gegner in den ersten drei Durchgängen in die Schranken. Mit sehr guten 532 Holz (+3:1) holte sie einen weiteren Mannschaftspunkt. Erfreulich auch die Leistung von Melanie Tauber. Mit ihren 518 Holz und vier gewonnen Bahnen machte sie den überragenden Sieg perfekt.14:00 Uhr Aichach gemischt – SKC Königsmoos gemischt, 16:15 Uhr Männer 1 – SV 29 Kempten 1Am Samstag, den 21.12.2019 findet die Weihnachtsfeier der Kegelabteilung des TSV Aichach statt. Beginn ist um 18:00 Uhr im TSV Reh-Staurant.Die Kegelabteilung wünscht allen Lesern und Sportlern ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest, und alles Gute für das neue Jahr 2020.