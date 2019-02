Männer 1 holen beide Punkte gegen Steppach.

Männer 2 und gemischte Mannschaft verlieren klar.

Josef Heil (569), Manfred Kappel (566) und Dominik Seebach (552) kegeln super auf.Mit dem Erfolg in Steppach konnte die erste Männermannschaft ihre Tabellenführung in der Bezirksliga Nord erfolgreich verteidigen. Das stark aufspielende Startpaar Manfred Kappel (566 +4:0) und Dominik Seebach (552 +2,5:1,5) gewann neben ihren Spielen auch noch 82 Holz. Im Mitteldurchgang gaben Adolf Öchsler jun. (503 -2:2) und Daniel Tuffentsammer (523 -2:2) ihre Spiele und 30 Holz ab. Die beiden Schlussspieler Christian Müller (533 -1:3), der sein Spiel unglücklich verlor, und Josef Heil, der mit famosen 569 Holz (+3,5:1,5) seines gewann, ließen sich den wichtigen Sieg nicht mehr nehmen. Am Samstag, den 09.03.2019 kommt es um 16:15 Uhr zum Spitzen-spiel gegen Karlshuld.Gegen den Tabellenführer der Kreisklasse A, 2 den KC Stammham, handelte sich Aichach 2 eine deutliche Niederlage ein. Die Starter Kurt Hagl (481 -2:2) und Helmut Schroll (486 -1:3) brachten ihr Team klar ins Hintertreffen. Weder Franz Gabriel (468 -0:4) noch Georg Gabriel (494 -0,5:3,5) hatten an diesem Tag im Schlussdurchgang keine Chance gegen ihre stark aufspielenden Kontrahenten.Eine klare Niederlage musste die gemischte Mannschaft gegen Lenting hinnehmen. Die Starterinnen mit der Jugendlichen Carina Baumann (438 -1,5:2,5) und mit Magdalena Küchler (471 -2:2) gaben 45 Holz ab. Das Schlusspaar Anita Gabriel (477 +3:1) und Raymund Aigner (445 -0:4) konnte dem Spiel keine Wendung geben.19.00 Uhr Zauner Manning 1 – Männer 2,11.30 Uhr SV Zuchering gemischt – Aichach gemischt, 14.00 Uhr Männer 3 – ESV Bavaria Ingolstadt 3, 16.15 Uhr Männer 1 – KC Karlshuld 1.