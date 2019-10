Männer 1 gewinnen klar.

Am vierten Spieltag holen die Männer der ersten Mannschaft die ersten Punkte in der Bezirksoberliga.

Diesem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber. Starke Leistungen von Christian Müller (566), Dominik Seebach (557), Kappel Manfred (531), Benjamin Küchler (528) und Anita Gabriel (508).Die ersten Tabellenpunkte holte die Männer 1 mit einem, von Beginn an, ungefährdeten Heimsieg. Beide Starter hatten ihre Gegner jederzeit im Griff. Dominik Seebach deklassierte seinen Kontrahenten. Er holte mit 557 Holz und drei gewonnenen Bahnen einen Vorsprung von 68 auf die Habenseite. Auch Manfred Kappel spielte stark (531 +3:1). Mit seinem Ergebnis gaben sie der Mittelpaarung 90 Gute mit auf den Weg. Georg Gabriel spielte vier konstante Bahnen, hatte aber kein Glück beim Räumen. Mit 516 Kegel (-0:4) musste er den Mannschaftspunkt seinem Gegner überlassen. Adolf Öchsler jun. wurde wegen gesundheitlicher Probleme nach 30 Schub durch Christian Kosmak ersetzt. Durch sein starkes Spiel im Räumen (0 Fehler) gewann er zwei Bahnen. Mit insgesamt 534 Holz (+2:2) gaben sie dem Schlussduo einen Vorsprung von 63 Holz mit auf den Weg zum Sieg. Keine Nerven zeigte Christian Müller. Mit seinen enorm starken 566 Holz (+4:0) ließ er seinem Gegenspieler nicht den Hauch einer Chance. Josef Heil (529 -0,5:3,5) konnte seine erste Bahn noch ausgeglichen gestalten, kegelte aber dann unter seinen Möglichkeiten sein Spiel zu Ende. Durch das beste Mannschaftsergebnis der laufenden Saison ging der Sieg hochverdient an die Paarstädter.Am letzten Donnerstag kehrten die Kegler der zweiten Mannschaft mit einer herben Niederlage im Gepäck aus Kipfenberg zurück. Zu Beginn kam das Starterduo auf den schwer zu spielenden Bahnen nicht gut zu recht. Kurt Hagl (471 -1:3) erwischte einen übermächtigen Gegner, der in den ersten beiden Durchgängen seine Startschwierigkeiten nutzte. Auch für Jürgen Küchler (479 -2:2) war es schwer, sich auf die Bahnen einzustellen. Ab dem dritten Durchgang kegelte er stark auf und holte sich noch zwei Spielerpunkte. Aber der Rückstand war zu groß, um den Mannschaftspunkt auf die Habenseite zu holen. Mit 125 Schlechten ereilte auch die Schlusspaarung das gleiche Schicksal. Franz Gabriel (505 -1:3) und Benjamin Küchler (528 +2:2) gaben gleich ihre ersten beiden Bahnen ab. Die Ergebniskorrektur gelang dann Benjamin Küchler. Er gewann Durchgang drei und vier und erkegelte sich mit einem Vorsprung von 16 Holz den einzigen Mannschafts-punkt. Durch diese Niederlage warten die Paarstädter weiterhin auf einen doppelten Punktgewinn.Dieser vierte Spieltag fand am Mittwochabend statt. Nicht zu vermeiden war dabei die Niederlage der „Gemischten“. Magdalena Küchler (426) befand sich gegen ihren Gegner auf verlorenem Posten. Sie gab ihr Spiel mit vier verlorenen Bahnen und minus 130 Kegel ab. Nicht viel besser erging es ihrem Mitstreiter Raymund Aigner. Er erkegelte sich leistungsgerechte 443 Holz (-1:3). Die Schlussspielerinnen begannen nun mit einem Rückstand von 161 Kegeln ihr Spiel. Anita Gabriel zeigte eisernen Siegeswillen. Sie wies ihren Gegner mit starken 508 Holz (+4:0) in die Schranken und machte dabei 55 Kegel gut. Leider hatte Gerda Aigner auf den ersten Bahnen Pech. Sie kämpfte sich zurück ins Spiel und erkegelte sich gute 483 Holz. Sie konnte aber nur den dritten Durchgang gewinnen. Somit blieben die Punkte verdient in Edelshausen.10:30 Uhr SSV Bobingen 2 – Männer 1, 15:00 Uhr TSV Aichach gemischt – ESV Bavaria Ingolstadt gemischt, 17:15 Uhr Männer 2 – DJK Ingolstadt 1.