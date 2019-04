Körperliche Fitness ist die erste Voraussetzung zum Glücklichsein

Trainiere überall mit den besten deutschsprachigen Experten. Über 600 Unterrichtsvideos für Anfänger und Fortgeschrittene.Videos aus unterschiedlichen Bereichen mit den besten Trainern.Übungsvideos in allen Schwierigkeitsgraden. Videos in unterschiedlichen Längen von zehn Minuten bis über eine Stunde. Kurze Erklärungsvideos zu einzelnen Übungen.Videos mit Pilates Kleingeräten - überall durchführbar.Pilates an den Studiogeräten - auch als Inspiration für Trainer. Mattentraining – perfekt für zu Hause und unterwegs. Yoga Videos für ein ganzheitliches Training. Barre Workout – überall anwendbar für einen straffen Körper, ständig neue Videos.VertriebspartnerFranz MayrSchlesienstr 1086551 AichachTelefon 08251-9342691E-Mail: franz701@web.deWebseite: http://bit.ly/2IjOazc