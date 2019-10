Klare Niederlage für Männer 1!

Deftige Klatsche für erste Herren im Kellerduell gegen Mörslingen.

Einem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber. Gute Ergebnisse für Josef Heil (546), Christian Müller (541), Gerda Aigner (509) und Anita Gabriel (501).Ohne jede Chance verlief der Wettkampf am sechsten Spieltag für die erste Garnitur der Paarstädter. Die Starter Dominik Seebach (515 -1:3) und Manfred Kappel (504 -0:4) kegelten sehr unglücklich und konnten ihren Gegnern keine Paroli bieten. Beide verloren ihren Mannschaftspunkt und gaben der Mittelpaarung einen Rückstand von 73 Holz mit ins Spiel. Auch diese hatte nicht den Hauch einer Chance. Sowohl Christian Kosmak (501 -1:3) als auch Adolf Öchsler jun. (461 -0:4) kegelten weit unter ihren Möglichkeiten. Der Vorsprung des Tabellenletzten erhöhte sich auf 212 Kegel. Ein Sieg war nun unmöglich. Auch ein Unentschieden war in weite Ferne gerückt. Trotz guter Leistungen von Christian Müller (541 -2:2) und Josef Heil (546 -1,5:2,5) gingen auch diese beiden Mannschaftspunkte auf das Konto der Gäste. Auf Grund dieser starken und geschlossenen Mannschaftsleistung ging der Sieg in dieser Höhe verdient an Mörslingen.Einen klaren Sieg konnte die gemischte Mannschaft am Sonntagabend gegen Burgheim feiern. Die Starterinnen Gerda Aigner, mit starken 509 Holz (+4:0), und Magdalena Küchler (469 +2:2) brachten ihr Team mit 59 Holz in Führung. Diesen Vorsprung baute die gut spielende Schlusspaarung mit Raymund Aigner (481 +4:0) und Anita Gabriel (501 +2:2) kontinuierlich weiter aus und sicherten somit den nie gefährdeten Erfolg.Eine klare Niederlage handelte sich die Jugend der Spielgemeinschaft Mühlried, Aichach/Königsmoos gegen das Team Baar-Ebenhausen/Zuchering ein. Mit den schwer zu spielenden Bahnen hatten alle Jugendliche der Gastmannschaft ihre Probleme. Die Mühlriederin Isabell Mirwald (399 -0:4) und ihre Partnerin Sarah Giedl (438 -1:3) aus Königmoos büßten als Starterinnen 104 Kegel ein. Im Schlussdurch-gang hatte Melanie Tauber (Aichach) mit 469 Holz (-1:3) gegen einen übermächtigen Gegner keine Chance, dafür konnte ihre Mühlrieder Partnerin Alina Mirwald (464 +2:2) ihr Spiel gewinnen.