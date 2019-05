Kinder und Erwachsene eröffnen TCW Tennissaison

Treu diesem Motte läutete der Tennisclub Wittelsbach am 26.04. mit 17Kindern und Jugendlichen die Tennissaison 2019 ein.Aufgeteilt in 3 Altersgruppen wurde ein lustiges Schleiferlturnier ohne genaue Platzierungen am Ende gespielt. Zu Beginn überreichte Frau Warmedam von der Stadtsparkasse Aichach einen Scheck über 300 € für die Jugendkasse des Clubs, ehe sich heiße Matches unter dem TCW-Nachwuchs ergaben. Bei Riesenpizzen und weiteren Turniererfahrungen klang der Tag aus.26 Erwachsene starteten Tags darauf mit dem obligatorischen Mixederöffnungsturnier in die neue Saison. Per Losentscheid wurden Runde für Runde jeweils unterschiedliche Paarungen für die 5 gespielten Runden ausgelost. Die Plätze 1 - 3 belegte dabei bei den Damen SilviaSeideneder, gefolgt von Angela Grabman und - erstmalig dabei - auf dem Stockerl Alina Schlötzer. Bei den Herren freuten sich Benedikt Eigner, gefolgt von Peter Thurner und Johannes Lechner über ihre Platzierungen.Trotz einzelner Wetterkapriolen konnte bei toller Verköstigung durch die Damen 30-Mannschaft ein gelungener Start in die Saison hingelegt werden. Wieder einmal zeigte dabei der TCW seine Gemeinschaft und kann bereits vorab stolz auf die Saison blicken. Los geht es Anfang Mai mit den ersten Mannschaftsspielen, in denen in diesem Jahr 3 Kinder- / Jugendmannschaften (Kleinfeld, Bambini und Jugend), sowie 4 Erwachsenenmannschaften (Damen 30, Damen 50, Herren 40 und Herren 60) antreten. Viel Erfolg diesen Teams!