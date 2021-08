Kartschnuppern beim MC Aichach

All dies ist im Jugenkartslalom des MC Aichach e.V. im ADAC möglich.Am Samstag, den 24.07.2021, führte der MC Aichach ein Schnuppertraining für interessierte Fahrer/innen durch.Sieben Kinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahre waren mit dabei um ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit dem Kart zu machen. Auf Grund der aktuellen Lage fand das Schnuppertraining anders statt, als sonst. Die Gruppe wurde geteilt und es wurden zwei identische Parcours mit „Schweizern“ und „Einertoren“ aufgebaut.Zunächst gab es eine Einweisung in die Sicherheit, den Parcours und die Einstellung der Karts. Nach und nach durfte sich jeder in das leistungsreduzierte Kart setzen und den Parcours absolvieren.Die Kinder hatten sehr viel Spaß und wollten gar nicht mehr aufhören. Selbst das Wetter spielte mit. Wir sagen am dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die fleißigen Helfer Claus, Jochen, Niklas, Manuel, Rolf und Jack. Ohne deren Einsatz wäre eine solche Aktion nicht möglich gewesen. Der MC freut sich jetzt auf die neuen Nachwuchspiloten