Josef erkegelt sich persönlichen Rekord.

Josef Heil durchbricht die 600er Schallmauer.

Die gemischte Mannschaft gewinnt klar.

Alle Männermannschaften geben ihre Spiele ab. Josef Heil (601), Anita Gabriel (544), Georg Gabriel (542), Hans-Peter Frühbauer (521) und Jugendspielerin Carina Baumann (495) lassen es krachen.Mit einer Niederlage im Gepäck musste die erste Männermannschaft am Sonntag-nachmittag die Heimreise antreten. Das Startduo Dominik Seebach (515 +2:2) und Manfred Kappel (533 +2:2) konnte einen Vorsprung von 21 Holz erkegeln. Das Mittelpaar Daniel Tuffentsammer (496 -1:3) und Christian Müller (538 -1:3) gab neben ihren Spielen auch noch 75 Holz ab. Die beiden Schlussspieler Christian Kosmak (526 -1:3) und Josef Heil, der sich bei seinen phantastischen 601 Holz (+2:2) einen persönlichen Rekord erkegelte, konnten die Niederlage nicht abwenden. Am Samstag kommt es in Aichach zum Spitzenspiel der Bezirksliga Nord. Der Tabellenzweite Aichach trifft auf den Tabellenführer Baar-Ebenhausen.Die zweite Männermannschaft gibt ihr Spiel klar ab. Die angeschlagenen Starter Kurt Hagl (456 -1:3) und Helmut Schroll (465 -1:3) handelten sich einen Rückstand von 82 Kegel ein. Das Schlusspaar Franz Gabriel (502 -0:4) und Georg Gabriel, der mit 542 Holz (+3:1) ein starkes Spiel ablieferte, konnte die Niederlage nicht verhindern.Im Auswärtsspiel am späten Freitagabend handelte sich die dritte Männerschafts-mannschaft gegen Lenting eine klare Niederlage ein. Marc Brandl (430 -1:3) und der A-Jugendliche Daniel Pelzer (464 -2:2), der sein Spiel knapp verlor, mussten als Starter den Verlust von 74 Holz hinnehmen. Das Schlussduo Jürgen Küchler (438 -0,5:3,5) und Hans-Peter Frühbauer (starke 521 Holz +2:2) teilten sich mit ihren Kontrahenten die Spielpunkte, konnten aber den Verlust der beiden Tabellenpunkte nicht verhindern.Einen überraschenden Erfolg konnte die gemischte Mannschaft gegen den Tabellen-zweiten der Kreisklasse E feiern und sich somit erfolgreich für die Vorrundennieder-lage revanchieren. Die stark spielende A-Jugendliche Carina Baumann (495 -2:2) und Magdalena Küchler (463 +2:2) teilten sich als Starterinnen mit ihren Gegnern die Mannschaftspunkte. Im Schlussdurchgang konnten Gerda Aigner (443 -1:3) und die super aufspielende Anita Gabriel (544 +4:0) den viel umjubelten Sieg sicherstellen.19.00 Uhr KRC Kipfenberg 4 – Männer 2,14.00 Uhr KC Stepperg gemischt – Aichach gemischt, 16.15 Uhr Männer 1 – TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2.