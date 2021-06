Gutes Ergebnis für Jack de la Vigne in Sonthofen

Um 08:45 Uhr war Nennschluss für die Klasse 1(sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen).Die Anmeldung ging wieder sehr schnell, da Jack sich bereits vorher online registriert hatte. Der Parcours war mit mehreren Dreiertoren, einem Kreis, deutschen Ecken, einer Wende und Schikane, einem „T“ und „Schweizern“ anspruchsvoll, aber machbar. Es war ein ambitionierter Parcours.Jack war, wie die Woche zuvor, vierter Starter von insgesamt 23 in seiner Klasse. Zunächst fuhr er eine fehlerfreie Trainingsrunde und verbesserte sich dann um über fünf Sekunden in seinem ersten Wertungslauf. Das war eine starke Leistung und bisdahin war dies die schnellste fehlerfreie Zeit. Nachdem alle Fahrer/innen ihren ersten Wertungslauf gefahren sind, fuhr Jack seinen zweiten Wertungslauf. Er gab Gas und verbesserte seine Zeit aus dem ersten Wertungslauf um weitere drei Sekunden. Auch dieser Lauf war wieder fehlerfrei. Mit diesen beiden guten Zeiten fuhr sich Jack auf den hervorragenden 13. Platz.Wir sagen Danke an den MSG Sonthofen für das gut vorbereitete und durchgeführte Rennen.