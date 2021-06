Guter Start in die Saison 2021 für die jungen Kartfahrer des MC Aichach

Um 08:45 Uhr war Nennschluss für die Klasse 1 (sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen). Finn Tronnier und Jack de la Vigne hatten sich vorher bereits online registriert. Somit verlief die Anmeldung nach Coronavorgaben relativ schnell. Der Parcours war anspruchsvoll, weil sich die Kinder genau einprägen mussten, wie sie diesen in vorgegebener Reihenfolge fahren müssen. Dies war aber auch machbar. Jack war der vierte Starter von insgesamt 27 in seiner Klasse. Er fuhr sowohl seine Trainingsrunde, als auch beide Wertungsläufe fehlerfrei. Als neunter Starter war Finn an der Reihe. Seine Trainingsrunde und der erste Wertungslauf waren ebenfalls fehlerfrei. Leider schmiss er im zweiten Wertungslauf, in einer der gestellten Spurgassen eine Pylone und erhielt somit zwei Strafsekunden. Letztendlich reichte es Finn für einen guten 18. Platz und Jack erfuhr sich einen guten 15. Platz. Beide Fahrer können sehr stolz auf ihre gute Leistung sein, insbesondere da sie vorher kaum trainieren konnten und die ganze Zeit eine medizinische Maske bzw. Helm tragen mussten. Das habt ihr super gemacht.Mit einer Stunde Verspätung startete die Klasse 5 (16- bis 18-jährigen Fahrer/innen). Jim de la Vigne ging mit Startnummer 122 an den Start. In seiner Klasse fuhren 13 Kartfahrer/innen. Die Trainingsrunde nutzte er in vollen Zügen. Er legte eine schnelle Zeit vor, schmiss allerdings eine Pylone, mit der er weitere aus einer anderen Figur schob. Er behielt einen kühlen Kopf und ging in den beiden Wertungsläufen nicht vom Gas. Von Lauf zu Lauf verkürzte er die Zeit und blieb hierbei fehlerlos. Letztendlich landete er verdient auf dem 4. Platz.Wir sagen Danke an den MSC Marktoberdorf, dass sie trotz der hohen Auflagen in Zusammenhang mit COVID19 ein gut vorbereitetes Rennen durchgeführt haben.Worum geht es beim Slalomkart?Die Kinder und Jugendlichen lernen das Kart (also ein Fahrzeug) zu beherrschen. Übersicht, Einschätzung und Reaktionsschnelligkeit gehören hier ebenso dazu. Nicht die Schnelligkeit steht im Vordergrund, sondern die Beherrschung des Sportgerätes. Somit werden sie auch gut auf den Straßenverkehr vorbereitet.Wer kann mitmachen?Alle Mädchen und Jungen ab sechs Jahren können Slalomkart fahren. Insgesamt gibt es sechs Altersklassen.Da der MC Aichach gerade in den ganz jungen Klassen immer auf Nachwuchssuche ist, können sich Interessierte gerne unter mc-aichach@gmx-topmail.de melden.