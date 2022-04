Es geht endlich wieder los...die "Draußen"-Tennissaison kann starten

Gesagt getan, schon frühzeitig hatte sich TCW Platzwart Hubert Kreutmayr um die Vorbereitung für eine frühe Platzöffnung in 2022 gekümmert. In Absprache mit erstem Vorstand Norbert Holzmann wurde postwendend 2 Wochen vor Ostern Schichtbetrieb in Gruppen organisiert, um die Plätze "fit" zu bekommen.Eine Vielzahl an freiwilligen Helfern hatte sich wieder gemeldet um schnellstmöglich mit dem Tennissport im Freien starten zu können. In der üblichen Sorgfalt, aber dennoch in Rekordzeit waren die 4 Außenplätze des TCW für den Spielbetrieb fertig gestellt.Knappe 2 Wochen später war es dann soweit, die Tennissaison des TCW startet dieses Jahr genau an Karfreitag. Hubert Kreutmayr hegte, pflegte und walzte zwischendurch immer mal wieder seine Plätze, sodass pünktlich Ostern gespielt werden kann.Als Neuerung in diesem Jahr hatte der TCW-Vorstand das schon lange gewünschte elektronische Reservierungssystem eingeführt. Via Internetseite oder eine Mobilfunk-App kann nun jedes Mitglied seinen Platz zum spielen online und überall auf der Welt reservieren und dabei sofort sehen ob die gewünschte Zeit verfügbar ist. 1. Vorstand Norbert Holzmann hat es sich auch nicht nehmen lassen persönlich "Nachhilfestunden" für diejenigen anzubieten, die nicht auf Anhieb mit dem neuen System klar kamen.Die inzwischen 42 Jahre alte Magnetreservierungstafel hat nun endgültig ausgedient und bleibt als Art "Museumsstück" am Platz hängen.Auch der Nachwuchs ist schon wieder ganz heiß auf Tennis. Neben einem Eröffnungsturnier für Kinder und Jugendliche am letzten Sonntag in den Osterferien, startet das Kinder- und Jugendtraining dieses Jahr auch schon sofort nach den Osterferien. Über 50 Tenniskids trainieren nun wieder regelmäßig bei Ihrem TCW. Auch über weiteren Nachwuchs kan man sich nicht beklagen, denn für ein erstes Schnuppertraining haben sich auch ohne Werbung schon 10 Kinder angemeldet.Den Spaß und die Freude endlich wieder sportlich im Tennis aktiv zu sein ist vielen Mitgliedern förmlich anzumerken. Auch der Vorstand ist euphorisch und hat eine erste vorsichtige Jahresplanung gestartet.