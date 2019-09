Erneut den Sieg in Memmingen geholt - Jim de la Vigne holte sich den Sieg in seiner Klasse

In der Klasse 2 (zehn- bis elfjährigen Fahrer/innen) waren es zwei Starter für den MC Aichach. Lucas Nößner und Nico Rizoudis legten leider keine fehlerfreien Wertungsläufe hin. Nico belegte den zehnten Platz und Lucas mit einem Fehler weniger den siebten Platz. Mit 19 Startern war dies die stärkste Klasse an diesem Tag.Timo Bellenbaum und Elias Schwarzmaier fuhren in der Klasse 3 (zwölf- bis 13jährigen Fahrer/innen). Leider blieb Timo auch nicht fehlerfrei und somit erreichte er den 14. Platz. Elias Schwarzmaier fuhr zwei gute Wertungsläufe und musste sich letztendlich nur einem Fahrer geschlagen geben. Acht hundertstel fehlten ihm, aber er freute sich trotzdem sehr über den 2. Platz.Für die K4 (14- bis 15jährigen Fahrer/innen) gingen Niklas Feiler und Ulrike Stolz an den Start. Ulrike hatte leider einen Pylonenfehler und landete auf dem 9. Platz. Niklas hatte heute einen sehr guten Tag und wurde von Lauf zu Lauf immer schneller. Der zweite Wertungslauf war um über eine Sekunde schneller, als der Trainingslauf. Insgesamt fuhr er zwei fehlerfreie Wertungsläufe und erreichte den 6. Platz.Als einziger Starter des MC Aichach fuhr Jim de la Vigne in der K5 (16- bis 18jährigen Fahrer/innen). Er fuhr zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe und erreichte den 1. Platz.Am kommenden Wochenende, am Samstag, den 21.09.2019, findet unser Heimrennen (Helmut-Thiem-Pokal) und am Sonntag, den 22.09.2019 der letzte Lauf im Schwabenpokal statt. Die Mitglieder des MC Aichach freuen sich auf dieses Wochenende und wünschen jedem Fahrer/in eine Gute Anreise und viel Erfolg. Interessierte sind herzlichst zum Zuschauen an diesem Wochenende auf unserem Trainingsgelände in Aichach/Ecknach eingeladen.