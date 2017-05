Durchwachsenes Tenniswochenende für den TC Wittelsbach

Die Damen gewannen gegen die DJK Willprechtszell mit 4:2.Ihre Einzel gewannen Laura Labitsch 6:4, 6:1, Nicole Mair 6:2, 1:6, 10:8 und Sandra Koch 6:0, 6:1. Nadine Cieslar verlor kanpp mit 7:10 im Match-Tiebreak. Den Sieg in trockene Tücher brachte dann das Doppel Laura Labitsch(Nicole Mair mit einem klaren 6:0, 6:0.Damen 30Ihr erstes Punktspiel durften die Damen 30 im Lokalderby gegen den TC Aichach bestreiten, die bereits ihr 3. Punktspiel absolvierten. Silvia Seideneder siegte mit starker Leistung 7:6, 2:6, 10:7. Miriam Marko gab ihr Einzel dagegen knapp im Match-Tiebreak mit 9:11 ab. Trotz dem 1:3 Rückstand nach den Einzeln, war das Unentschieden zum Greifen nahe. Leider wurden aber beide Doppel im Tiebreak bzw. Match-Tiebreak für die Aichacher Damen entschieden, sodass der Spielstand 5:1 für die Aichacher war.Damen 50Die Damen 50 trennten sich vom TC am Brandl Neuburg mit einem 3:3 Unentschieden.Ihre Einzel gewannen Angela Grabmann 6:4, 6:4 sowie Marlies Rentsch 6:1, 6:3, die nach einer langen Knieverletzung wieder im Einsatz ist.Das Doppel Conny Keiper/Marlies Rentsch sicherte dann in einem spannenden und hart umkämpften Doppel mit 7:6, 5:7, 10:6 das Unentschieden.HerrenWieder ohne Punktverlust gewannen die Herren gegen die WF Klingen mit 6:0.Herren 40Die Herren 40 unterlagen der DJK Willprechtszell mit 2:4.Trotz einem Unentschieden nach den Einzeln durch Siege von Reinhold Eigner 6:0, 6:0 und Simon Senda 6:4, 5:7, 10:7 konnte kein Doppel mehr gewonnen werden.Junioren 18Leider keine Chance hatten die Junioren gegen den TC Mering II und unterlagen mit 0:6.Stefan Schmach war kurz davor, den Ehrenpunkt für den TCW zu holen, verlor aber letztendlich doch knapp im Matchtiebreak mit 7:10.Knaben 14Auch die Knaben verloren mit 2:4 gegen den TSV Hörzhausen.Julian Schuster gewann sein Einzel souverän mit 6:0, 6:1. Simon Gold musste sich knapp im Matchtiebreak mit 6:10 geschlagen geben.Johannes Lechner und Julian Schuster gewannen ihr Doppel mit 6:3, 6:4.Dunlop KleinfeldIhren ersten Wettkampf hatten die Kleinsten vom TCW gegen den TC Schrobenhausen.Die Motorikspiele gingen knapp und mit etwas Pech für die Wittelsbacher mit 6:4 an die Schrobenhauser.Ein gewonnenes Einzel sowie ein Doppelsieg von Max Kreutmayr und Marie Schuster regelte dann das Endergebnis von 8:14.