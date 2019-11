Ausnahmsweise liegt kein Benzin in der Luft bei der Schwabenpokalsiegerehrung im Slalomkart!

Am Samstag, den 23.11.2019, fand in Großaitingen die Siegerehrung des Schwabenpokals statt.Zunächst erhielt jeder Fahrer/in den Pokal in der jeweiligen Klasse und im Anschluss wurden die Pokale für die Mannschaftswertung und der Wanderpokal für die Siegermannschaft überreicht.Der MC Aichach startete mit 17 Fahrer/in in die Saison 2019. Letztendlich kamen nur acht Fahrer/in in die Gesamtwertung, weil diese die Mindestanzahl von Rennen mitgefahren sind.Für das Jahr 2019 ergab sich folgendes Ergebnis für den MC Aichach:Klasse 1:nicht besetztKlasse 2: 5. Platz – Nico Rizoudis 6. Platz – Lucas NößnerKlasse 3: 2. Platz – Elias Schwarzmaier 9. Platz – Timo BellenbaumKlasse 4: 6. Platz – Alexander Biasizzo 10. Platz – Niklas Feiler 14. Platz – Ulrike StolzKlasse 5:1. Platz – Jim de la VigneKlasse 6:nicht besetztIn der Mannschaftswertung landete der MC Aichach hinter dem MSC Schrobenhausen und RT Königsbrunn auf dem 3. Platz. Den Wanderpokal erhielt der MSC Schrobenhausen das zweite Mal in Folge.Am 07. März 2020 starten wir in die neue Saison. Interessierte sind herzlich eingeladen beim Training zuzuschauen. Fahrer/innen die am Training teilnehmen wollen, können sich beim Vorstand Heinz Mannweiler in der Donauwörther Str. 2-4 in Aichach oder unter Telefonnummer 08251 / 2936 melden bzw. eine E-Mail an mc-aichach@gmx-topmail.de senden. Nähere Informationen gibt es auch auf dem Christkindlmarkt in Aichach an unserer Motosporthüttn.Wir freuen uns auf euch. Einen herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer/innen und auf eine Gute Saison 2020.