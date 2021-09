Aichacher Sportkegler starten in die Saison.

Aichacher Sportkeglerinnen und -kegler starten mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison.

Männer: SSV Obermeitingen 1 – TSV Aichach 1 3063 : 3025 (5:3)

Gemischte Mannschaft: TSV Aichach – SKC Königsmoos 1922 : 1650 (5:1)

Die nächsten Spiele:

Die Männer 1 verlieren knapp, dafür gewinnt die gemischte Mannschaft klar. Josef Heil mit 534 Holz ist bester Aichacher. Starke Ergebnisse erzielten auch Daniel Tuffentsammer (527), Anita Gabriel (523), Dominik Seebach (520) und Gerda Aigner (491).Die Männer 1 starten mit einer vermeidbaren Niederlage in die neue Saison. Die beiden Starter, Josef Heil, mit starken 532 Holz (+3:1), und der schwach spielende Manfred Kappel (425 -4:0) übergaben mit einer Punkteteilung und minus 53 Holz an die zweite Paarung. Christian Müller (502 -2:2) und Daniel Tuffentsammer, mit guten 527 Holz (-1:3), büßten im Mitteldurchgang, neben ihren Spielen auch noch weitere 45 Holz ein. Die in der Schlusspaarung gut aufspielenden Dominik Seebach (520 +2:2) und Christian Kosmak (517 +3:1) konnten wohl ihre Spiele gewinnen aber die Punkte blieben bei den Gastgebern.Die neue Saison beginnt mit einem souveränen Erfolg gegen die Gäste aus Königsmoos. Die Kombination Franz Gabriel (nach 4 Schub verletzt ausgewechselt) und Magdalena Küchler (446 -2:2) musste ihr Spiel mit sieben Holz knapp abgeben. Jugendspielerin Melanie Tauber, mit guten 462 Holz (+4:0), hatte ihre Gegnerin jederzeit in Griff und brachte ihr Team mit 100 Holz in Führung. Die Schluss-keglerinnen Gerda Aigner, starke 491 Holz (3:1) (leider musste ihr Gegner nach 87 Schub verletzungsbedingt aufgeben), und ihre Partnerin Anita Gabriel, mit famosen 523 Holz (+2:2), holten weitere 170 Holz auf die Habenseite. Somit ging der Sieg verdient an die Heimelf.Samstag: 11.00 Uhr VFB Friedrichshofen gemischt – Aichach gemischt; Sonntag: 10.30 Uhr Männer1 – KC Stepperg 1, Jugend A: 18.00 Uhr JspG Mühlried/Aichach* – KRC Kipfenberg.* ist gleich Jugendspielgemeinschaft Mühlried/Aichach