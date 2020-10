Aichacher Sportkegler starten in die Saison.

Aichacher Sportkegler starten mit zwei Niederlagen in eine von Corona bestimmende Saison.

Männer 1 und 2 geben ihre Spiele ab. Starke Ergebnisse erzielten Dominik Seebach (561), Daniel Tuffentsammer (541) und Daniel Pelzer (493).Die Männer 1 starten mit einer vermeidbaren Niederlage in die neue Saison. Die beiden Starter Adolf Öchsler jun. (498 -2:2) und der stark spielende Daniel Tuffentsammer (541 +3:1) übergaben mit einer Punkteteilung und minus 6 Holz an die zweite Paarung. Manfred Kappel (481 -1:3) und Christian Kosmak (484 -1:3) gaben in der Mittelpaarung weitere 60 Holz ab. Die Schlusspaarung mit dem Tagesbesten Dominik Seebach, der sich famose 561 Holz (+2,5:1,5) erkegelte, und sein Partner Josef Heil (497 -1:3) konnte den negativen Spielausgang nicht verhindern.Mit einer deutlichen Niederlage kehrte die zweite Männermannschaft am Samstag aus Lenting zurück. Jürgen Küchler (399 -0:4), der ein überaus schwaches Spiel ablieferte, und Hans-Peter Frühbauer (451 -0,5:3,5) gaben als Startpaar ihre Spiele klar ab und handelten sich zudem noch 160 miese Holz ein. Im Schlussdurchgang hatte Marc Brandl (407 -0:4) gegen seinen Kontrahenten keine Chance auf einen Erfolg, dafür konnte Daniel Pelzer mit guten 493 Holz (+3,5:0,5) sein Spiel gewinnen.18.00 Uhr Jugend A NA Neuburg/Aichach* – SteM Steppberg/Mühlried,16.30 Uhr KC Stepperg 1 – Männer 1, 17.15 Uhr Männer 2 – DJK Eichstätt 3* Ist gleich NA Jugendspielgemeinschaft Neuburg/Aichach